Los hermanos Williams declaran el próximo martes por una presunta estafa en la compra de un coche de lujo

Archivo - Iñaki Williams y Nico Williams antes de un partido con el Ahletic Club - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas del Athletic Club Iñaki y Nico Williams han sido citados para declarar el próximo martes 27 de enero en calidad de investigados en un presunto delito de estafa y apropiación indebida en la compra de un coche de alta gama a finales de 2024.

Los dos hermanos tendrán que declarar en el marco de unas diligencias previas abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Aoiz (Navarra) y lo hará por videoconferencia desde la sede del club, conforme a lo acordado en un auto judicial notificado a las partes, según indican desde el despacho penalista Ospina Abogados, que lleva la acusación contra los dos delanteros del conjunto vizcaíno, que el pasado verano ya negaron los hechos de los que se les acusa.

El procedimiento tiene su origen en una querella criminal interpuesta el pasado mes de julio por 'OMNIGESTION 24 SLU', empresa dedicada a la compraventa de vehículos, que atribuye a los dos hermanos, junto a otras personas, entre ellas su tía Mary Princefripomaa, que también está citada a declarar el martes 27 de enero, un presunto delito de estafa y apropiación indebida relacionado con la entrega de un 'Mercedes AMG E63'. El mencionado despacho de abogados indica que el juez ha admitido a trámite la querella y que ha incoado diligencias previas "al apreciar indicios suficientes para investigar los hechos".

Según el relato que consta en la querella y que el auto ordena investigar, los hechos se remontan a finales de 2024, cuando un intermediario habría contactado con el administrador de la empresa querellante para transmitir el interés de los hermanos Williams en adquirir el citado vehículo.

La mercantil habría adquirido el coche en el extranjero y lo matriculó posteriormente en España, iniciándose entonces conversaciones para una operación de permuta con otro vehículo propiedad de los futbolistas.

En este sentido, la acusación ejercida por Juan Gonzalo Ospina sostiene que, "para generar un contexto de confianza, se permitió a la empresa probar el vehículo ofrecido en intercambio y se produjeron encuentros personales, lo que habría facilitado la entrega del Mercedes AMG E63". "Sin embargo, siempre según la versión de la querellante, la operación no pudo formalizarse como permuta por razones administrativas y se habría optado por una compraventa simulada, poniendo el coche a nombre de una tercera persona del entorno familiar de los jugadores", puntualiza.

"El núcleo del presunto engaño que se investiga radica en que, una vez entregado el vehículo de alta gama, no se habría producido la contraprestación pactada: ni la entrega del coche ofrecido en intercambio ni el pago del precio correspondiente", añade la acusación, que señala que en la querella se indica que, "desde ese momento, la empresa dejó de tener noticias de los investigados, lo que habría provocado un perjuicio patrimonial relevante".

El auto judicial acuerda, además de las declaraciones de los investigados, la práctica de diligencias como la solicitud de informes a la Dirección General de Tráfico para conocer el historial de titularidad de los vehículos implicados, así como otras actuaciones encaminadas a esclarecer los hechos de una causa que aún, recuerda Ospina Abogados, se encuentra en fase de instrucción.

LOS WILLIAMS YA NEGARON "ROTUNDAMENTE" HABER COMETIDO "DELITO ALGUNO"

En un comunicado emitido el pasado 31 de julio a través de las redes sociales de Iñaki Williams, los hermanos confirmaron que habían sido denunciados por este asunto, pero dejaron claro que la denuncia estaba "basada en hechos que no se corresponden con la verdad" y negaron "rotundamente haber incurrido en delito alguno".

"No existe base fáctica ni jurídica que sustente la imputación de conductas penales. Por otro lado, la denuncia presentada oculta y tergiversa deliberadamente los hechos reales acaecidos", remarcaron, advirtiendo que "el propósito subyacente de esta denuncia infundada" era el de "menoscabar" su imagen "personal y profesional" y buscando coaccionarles para que realizasen "un pago indebido".

Los dos futbolistas aseguraron que confían "plenamente en el sistema judicial español" y que colaborarían "activamente en el esclarecimiento de los hechos". "Nos encontramos profundamente tranquilos de conciencia, ya que no hemos cometido ningún acto ilícito ni contrario a los valores que nos han guiado siempre, tanto en lo personal como en lo profesional", aseveraron.

"Cuando todo este proceso quede aclarado tomaremos las medidas pertinentes ante todos aquellos que nos han denunciado falsamente y contra los que han utilizado esta información siendo conocedores de su falsedad para dañar nuestra imagen y honor", concluyeron.