Hernández Hernández, único árbitro principal español en el Mundial 2026

Archivo - El colegiado Alejandro Hernández Hernández, en un partido en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegiado Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas (Canarias), es el único árbitro principal español designado por FIFA para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, torneo en el que el madrileño Carlos del Cerro Grande será árbitro de VAR.

Tras más de tres años de un "riguroso y exhaustivo proceso de selección", en un comunicado, la FIFA publicó este jueves la lista de los árbitros que dirigirán los partidos del Mundial de este verano, integrada por 52 colegiados principales, 88 asistentes y 30 árbitros de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye "el equipo arbitral más completo de la historia" de los Mundiales.

Entre ellos, debutará en un Mundial Alejandro Hernández Hernández, con 251 encuentros pitados en Primera División, y que será el único representante español en el torneo como colegiado principal. Además, el coruñés Diego Sánchez Rojo, que debutó en Primera División en 2020, y el grancanario José Enrique Naranjo Pérez, internacional desde 2019.

Según explicó la FIFA, las designaciones se han basado en el principio de "priorizar la calidad por encima de todo". Asimismo, se tuvo en cuenta la "regularidad del rendimiento" mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, defendió que "los árbitros designados son los mejores del mundo". "Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años", relató.

"Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales. Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el 31 de mayo", señaló.

Collina recordó que "se trata del mayor equipo de árbitros de la FIFA de todos los tiempos, con 40 árbitros más que en el Mundial de Qatar 2022". "Cada uno de ellos debe estar preparado para ser designado para un partido y contribuir activamente a garantizar que el arbitraje del Mundial sea todo un éxito", aseguró.

Además, se han seleccionado dos árbitras principales: la mexicana Katia García y la estadounidense Tori Penso, dentro de un grupo de seis colegiadas femeninas, teniendo en cuenta asistentes y colegiadas de VAR. "Esto mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", dijo Collina.

"Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y la tecnología del balón conectado. Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas de los árbitros desde el césped", concluyó Collina.

Por su parte, Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, reiteró que "todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo".

El equipo arbitral del Mundial tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de 10 días que empezará el 31 de mayo. Al finalizar dicho seminario, los miembros del equipo arbitral de vídeo se trasladarán a Dallas, donde estará la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los árbitros, asistentes y personal de apoyo permanecerán en Miami.