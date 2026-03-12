Un histórico Villarreal busca amargar el estreno de Sánchez Flores en Mendizorroza

Archivo - El jugador del Deportivo Alavés Jon Guridi y el del Villarreal CF Georges Mikautadze disputan el balón en partido de LaLiga EA Sports. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés y Villarreal CF abren este viernes (21.00 horas) en el estadio de Mendizorroza la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026, en un duelo marcado por el estreno de Quique Sánchez Flores delante de la afición vasca que aguarda un buen resultado de su equipo para recuperar confianza y alejarse de la zona baja de la tabla clasificatoria, ante un conjunto castellonense que continúa haciendo historia en Liga y busca consolidar la tercera plaza.

El feudo 'babazorro' será testigo de un encuentro con aspiraciones antagónicas con los locales en horas bajas que acumulan cinco partidos ligueros sin ganar (2 empates y 3 derrotas) que les hace estar antes de comenzar la jornada a dos puntos del descenso que marca el RCD Mallorca. Una situación que deben revertir cuanto antes para no hacer peligrar la categoría cuando el campeonato entra en su fase decisiva.

Por ello apelan a la llegada del nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, tras la salida inesperada de Eduardo Coudet camino de River Plate. Ya en el debut la semana pasada se vieron ciertos brotes verdes que no se terminaron de reflejar en el resultado al ver cómo el Valencia daba la vuelta al marcador (3-2), pero ahora apelan al estreno delante de la afición para sumar una nueva alegría mes y medio después.

Pero volver a Mendizorroza no invita al optimismo, ya que acumula tres partidos sin ganar en casa (1 empate y 2 derrotas); una racha que buscará prolongar el Villarreal a su favor para continuar cuajando una temporada histórica. El 'Submarino Amarillo' suma 54 puntos tras 27 jornadas disputadas, un dato superior al de la temporada 2015-2016 cuando a estas alturas tenía un punto menos (53).

Una progresión que los coloca en tercera posición, empatados con el Atlético de Madrid, una posición que defiende en Mendizorroza para alargar su idilio en Liga este curso. Además, mantiene un pleno de triunfos esta campaña ante equipos que actualmente se encuentran por debajo de la duodécima posición (11 victorias). Por eso, esperan sumar los tres puntos lejos de La Cerámica donde solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de LaLiga EA Sports como visitante (1 empate y 3 derrotas).

Para el encuentro, Sánchez Flores llega sin bajas confirmadas por lesión, pero con la duda de Carlos Benavídez, con molestias, y las sanciones de Jon Pacheco y Ander Guevara, por lo que el madrileño recuperará previsiblemente a Víctor Parada y Youssef.

Por su parte, Marcelino García Toral viaja a Vitoria con varias bajas en defensa por lo que Rafa Marín, Renato Veiga y Pau Navarro pugnan por los dos puestos de la defensa. El resto del once, salvo sorpresa, será el mismo que ganó la pasada jornada al Elche (2-1), sin descartar la posible entrada de Dani Parejo.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 28 DE LALIGA EA SPORTS 2025-2026.

-Viernes 13 de marzo.

Alavés - Villarreal. Quintero González (C. Andaluz) 21.00 horas.

-Sábado 14 de marzo.

Girona - Athletic Club. 14.00 horas.

Atlético de Madrid - Getafe. 16.15 horas.

Real Oviedo - Valencia. 18.30 horas.

Real Madrid - Elche. 21.00 horas.

-Domingo 15 de marzo.

Mallorca - Espanyol. 14.00 horas.

Barcelona - Sevilla. 16.15 horas.

Real Betis - Celta. 18.30 horas.

Real Socieda - Osasuna. 21.00 horas.

-Lunes 16 de marzo.

Rayo Vallecano - Levante. 21.00 horas.