El Huesca castiga a la Cultural Leonesa

Archivo - Jorge Pulido, en un partido con la SD Huesca. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La SD Huesca ha ganado este viernes por 0-2 en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa para abrir la jornada 18 de LaLiga Hypermotion, donde gracias a este triunfo el conjunto oscense se ha distanciado de la zona de descenso, mientras que los leoneses han empañado su buena racha reciente.

En el Estadio Reino de León, Manu Justo falló un penalti para los locales en el minuto 37, ya que el portero rival le adivinó su lanzamiento a un palmo del césped. Y tras el descanso, el Huesca castigó con el 0-1 de Ángel Pérez en el 56', anotado con un derechazo raso desde fuera del área.

La sentencia a favor de los visitantes llegó en el 82', cuando Enol Rodríguez firmó un bonito eslalon hasta internarse en el área y definir con un derechazo aún más bonito, cerca de la escuadra. Este resultado dejó al equipo aragonés con 22 puntos, un único punto menos que la 'Cultu'.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 18 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cultural Leonesa - Huesca 0-2.

-Sábado 13.

Córdoba - Eibar 14.00 horas.

Sporting de Gijón - Granada 16.15.

Valladolid - Andorra 16.15.

Racing de Santander - Leganés 18.30.

Deportivo de La Coruña - Real Sociedad B 21.00.

Zaragoza - Cádiz 21.00.

-Domingo 14.

Albacete - Málaga 16.15.

Almería - Burgos 18.30.

Ceuta - Las Palmas 21.00.

-Lunes 15.

Castellón - Mirandés 20.30.