Huesca y Rayo se la juegan ante Celta y Eibar y el Athletic busca Europa ante el Levante

El Alcoraz e Ipurua acogerán este miércoles dos partidos claves para la lucha por la permanencia en LaLiga Santander con el Huesca, colista, recibiendo al Celta, antepenúltimo, y el penúltimo, el Rayo Vallecano, visitando a un Eibar que aún no ha terminado los deberes, mientras que otro equipo en apuros, el Levante, se cruza en el sueño europeo de un Athletic Club al alza, en partidos correspondientes a la trigésima jornada.

Sin duda, el encuentro con más en juego será el que enfrente al Huesca y al Celta en el campo oscense (20.30 horas), con el conjunto local sabiendo que es una auténtica final que de no ganar podría afrontar una desventaja ya difícil de levantar, y con el vigués sin poder especular porque podría salir del descenso.

Ambos saltarán al campo sabiendo el resultado el Villarreal, equipo que ahora mismo marca la salvación y que les aventaja, tras empatar ante el líder, en ocho y dos puntos respectivamente, pero que recibe al líder FC Barcelona. La reacción final de los azulgranas da un poco más aire a los de Francisco Rodríguez y los de Fran Escribá de cara a una semana que cerrarán ante el Levante y la Real Sociedad.

Es el Celta el que llega mejor anímicamente, no sólo por hacerlo con victoria sino por cómo se produjo, levantando un 0-2 al Villarreal y con el liderazgo del recuperado Iago Aspas, cuyo doblete fue clave y cuyo concurso se antoja vital para las opciones de los suyos. En cambio, el Huesca sufrió una tercera derrota seguida tras caer en el Santiago Bernabéu donde rozó un valioso punto que se le escapó en el minuto 89.

Además de la dureza de la derrota, el equipo aragonés también realizó un gran desgaste que le podría pasar factura para recuperar la senda de la victoria ante una afición incansable y dispuesta a dar energía extra. Francisco hará seguramente cambios en el once y podría volver Enric Gallego y Juanpi, suplentes el domingo, además de Ferreiro, ausente por sanción.

Por su parte, Fran Escribá sigue sin poder contar con el mexicano Nestor Araujo, que no jugó ante el Villarreal por un golpe sufrido con la selección mexicana, por lo que el danés Hoedt y David Costas repetirán como centrales.

A la misma hora, en Ipurua, se cruzarán el Eibar, que tiene 36 puntos, y el Rayo Vallecano, que tiene 25 y que también tiene ese plus de los dos puntos que se déjó el 'Submarino Amarino'.

El conjunto armero quiere cerrar cuanto antes la salvación y sabe que no puede fallar en su estadio como ya hiciese en su último partido ante el Valladolid, donde dejó escapar tres puntos claves encajando dos goles en el tiempo de descuento. Un nuevo revés le colocaría en una situación cuanto menos nerviosa.

José Luis Mendilibar, como es habitual ante una semana de mucha carga, modificó un tanto su once en el Ciutat de València, de donde arañó un punto, y volverá a hacerlo para mantener la intensidad. El goleador Charles Dias debería recuperar su puesto en el once, así como José Ángel en el lateral izquierdo, mientras que Cucurella será baja por sanción.

EL RAYO BUSCA RESARCIRSE Y CORTAR LA MALA RACHA

Por su parte, el Rayo Vallecano estrenó la etapa de Paco Jémez en el banquillo con un amargo empate en Vallecas ante el Betis pese a tener bastantes ocasiones para haber sacado algo más valioso y romper una racha ya de ocho partidos sin ganar.

Ahora, en el siempre complicado campo guizpuzcoano, el equipo franjirrojo no puede fallar para no complicarse la vida más sobre todo viendo el calendario que se le avecina (Valencia y Athletic). Jémez seguirá sin el lesionado Imbula y tampoco puede contar con el sancionado Di Santo para un once donde la novedad podría ser la vuelta de Trejo y Advínculas, suplentes el domingo.

Finalmente, la actividad futbolística del miércoles se abrirá con el partido que acogerá San Mamés entre un Athletic Club en un buen momento y un Levante que sigue en una delicada situación en su pelea por evitar el descenso a LaLiga 1/2/3.

El equipo bilbaíno ha encontrado una buena dinámica en el momento apropiado y de estar peleando por garantizar la permanencia ha pasado a presentar su candidatura a jugar en Europa e incluso a la jugosa cuarta plaza del Getafe, al que debe visitar el próximo fin de semana. Un nuevo triunfo le colocaría a cuatro punto de los 'azulones', que sólo pudieron empatar ante el Espanyol.

Gaikza Garitano ha revitalizado a un Athletic Club que en sus 15 partidos con su nuevo técnico sólo ha perdido dos, ambos a domicilio, convirtiendo 'La Catedral' en un fortín donde ha ganado 15 de sus últimos 18 puntos y con sólo dos goles encajados pese a recibir las visitas del Barça o el Atlético de Madrid. Muniain, Yeray Álvarez y San José podrían ser algunas de las novedades.

El Levante no está en tan buena situación después de desperdiciar una buena ocasión de sumar tres puntos importantes el pasado domingo frente al Eibar y quedarse a cuatro del descenso que ocupa el Celta. Los 'granotas' llevan cinco jornadas sin ganar y necesitan salir de esa mala racha en San Mamés donde ya ganaron el año pasado con autoridad (1-3).

En ese partido, que entonces sirvió para encarrilar la salvación, ya estaba en el banquillo un Paco López y fue clave el centrocampista macedonio Enis Bardhi, autor de un doblete magistral a balón parado, pero que se perderá por sanción el partido, una baja que hace daño al equipo valenciano sin muchos reemplazos en esa posición.

