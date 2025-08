Hugo Duro: "Irá bien si tenemos el mismo trabajo y humildad de la segunda parte de la temporada"

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Valencia CF Hugo Duro tiene claro que el equipo "se ha ganado un respeto" y que para poder brillar en la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports deberán apostar por "el mismo trabajo y humildad" que tuvieron tras la llegada de Carlos Corberán al banquillo, y asegura que "nadie tenga ninguna duda" de que lo van a dejar "todo en el campo".

"El equipo se ha ganado un respeto y hay que seguir por la misma línea, no por haber hecho esa segunda vuelta significa que vamos a ganar todo. Esto se trabaja desde el esfuerzo y la humildad, y si tenemos el mismo trabajo y humildad que en la segunda parte de la temporada, irá bien. Tendremos que seguir mejorando para ganar cada partido y estar lo más arriba posible", se sinceró Hugo Duro en una entrevista a 'VCF Media Radio' recogida en la web del club.

A nivel personal, el madrileño se marca "mejorar como jugador, como persona y como compañero". "Tengo que dar mucho de mí para ser alguien importante en el Valencia CF, que es lo que quiero, que se me recuerde aquí. Me hace mucha ilusión cuando veo reflejada esa ilusión de verme en los niños, para mí no tiene precio. Soy un chaval que lleva currando desde siempre y tengo la oportunidad de jugar aquí. Quiero seguir así y quiero ser más grande en el Valencia CF", confesó.

El goleador reconoció que están "muy cómodos" haciendo la pretemporada en el complejo Royal Verd Training Center de la localidad gerundense de Olot porque el clima es "más 'fresquito'" que en la capital del Turia, y dejó claro que los amistosos disputados son "para trabajar y mejorar". "En muchos estás condicionado por el trabajo físico, no llegas fresco a los partidos, pero también para eso está la pretemporada, para preparar bien las piernas para lo que viene. Hay que trabajar los aspectos tácticos para llegar en las mejores condiciones al primer partido", advierte.

"Te quedas con un poco las ganas de haber ganado un partido, pero sabemos que los de pretemporada a veces son más trabajo físico que táctico, pero lo que viene ya no tiene nada que ver. Queremos ganar el Trofeu Taronja y empezar LaLiga EA Sports con buen pie. El trabajo sucio está hecho y ahora toca lo bonito", añadió Duro.

Este no esconde que en Valencia ya hicieron "un trabajo muy grande" que les desgastó "mucho" y que ahora se van a centrar "más en el fútbol". "Las piernas van mejorando, llegamos a más sitios, tenemos más fuerza y usaremos las próximas semanas para mejorar nuestro fútbol y ganar partidos", remarcó.

"Ahora hay que coger ritmo de competición. Ante el Olympique de Marsella el equipo estuvo muy bien, nos sentimos muy cómodos, y es un espejo donde mirarnos porque creo que hicimos un buen partido ante un muy buen rival que nos puso las cosas muy difíciles. El equipo respondió muy bien", puntualizó el futbolista valencianista sobre el empate ante el equipo francés, insistiendo en que el objetivo es "coger ritmo y sensaciones" y lo que salga "mal" sirva para "aprender" para el estreno liguero ante la Real Sociedad, "que es el importante".

De todos modos, no esconde que las pretemporadas se le hacen "larguísimas" y que ya tiene ganas poder jugar en Mestalla este sábado en el Trofeo Naranja ante el Torino italiano. "Tener este partido es un gustazo y que antes de la Liga tengamos el premio de que nuestra afición nos vea. Cada partido en Mestalla es superespecial", subrayó el delantero.

En cuanto a los fichajes del portero Julen Agirrezabala, del central José Manuel Arias Copete y del delantero Dani Raba, elogió que hayan puesto "mucho de su parte desde el primer día" para encajar en "un grupo perfecto". "Ya se ha visto en los partidos cómo nos pueden ayudar. Nos ayudarán un montón y seguro que va a ser un buen año para ellos y para el equipo", deseó.

Finalmente, aunque "poco" puede decirle a la afición 'che' porque "siempre han respondido sin pedir nada a cambio", espera poder darle "las mayores alegrías este año". "En este equipo, saldrán mejor o peor las cosas, pero vamos a dejarnos todo en el campo y vamos a luchar hasta el final, que nadie tenga ninguna duda", sentenció.