Ibai Gómez: "Soy un jugador diferente, preparado para ayudar al Athletic"

Publicado 11/01/2019 13:41:56 CET

"Cuando estás en casa no piensas en salir, no merece la pena hablar de cláusulas"

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Athletic Club Ibai Gómez, que regresa a casa tras jugar dos temporadas y media en el Deportivo Alavés, ha señalado este viernes en su presentación que llega "diferente" y "preparado" a todos los niveles para ayudar a los 'leones' a salir de la mala situación actual.

"Ahora mismo soy un jugador totalmente diferente. He conocido a gente que me ha ayudado mucho en todos los sentidos. He evolucionado y vivido experiencias, voy a demostrar que soy un jugador diferente que está preparado para ayudar al Athletic y quiero demostrarlo en el campo", señaló en rueda de prensa.

"Estoy preparado mental y físicamente para afrontar este reto bonito e ilusionante. Me dejaré el alma cada día como lo he intentado hacer siempre. Defenderé este escudo al 200% y es lo único que puedo prometer", aseveró en este sentido.

El jugador negó estar preocupado por llegar a un Athletic en decimoséptima posición en LaLiga Santander, coqueteando con el descenso, mientras que en el Deportivo Alavés tenía minutos de juego, importancia y vivía en la cuarta posición, en puestos de Liga de Campeones.

"Si me asustara no hubiera venido, venir a un equipo asustado me parecería un gran error. Vengo con muchas ganas y con una mentalidad muy positiva. El año pasado había una situación peor. La sensación es mejor y los resultados van a llegar", manifestó.

De todos modos, recalcó que la decisión que ha tomado, de aceptar el traspaso, ha sido "muy valorada" y con muchos factores. "Han sido dos años y medio muy importantes para mí en Gasteiz, salí para crecer y tener minutos y lo he conseguido, y es un orgullo y un placer poder volver a casa", se sinceró.

"No hay mejor sitio para mí que estar aquí, vengo para aportar al equipo, para seguir siendo feliz, para jugar y para salir cuanto antes de esta situación a la que daremos la vuelta para mirar a otro tipo de objetivos", ahondó.

Además, Ibai confía en poder jugar, siendo titular. "El rol que espero tener es el que he querido tener siempre, ser mejor cada día y cada vez que tenga la oportunidad de jugar intentar aportar para que el equipo sea mejor", comentó.

Sobre su traspaso, el centrocampista vasco reconoció haber tenido varias ofertas con la temporada ya empezada, pero no quiso hablar de ellas hasta enero, y aceptó la del Athletic. "Con los papeles sobre la mesa, primero hablé con el Alavés y puse todos los factores, no solo el deportivo y el económico, que he tenido que valorar. Es la mejor decisión que he podido tomar y estoy muy feliz de estar aquí", explicó.

En cuanto a firmar hasta 2022 sin cláusula de rescisión, extraño en LaLiga, pero que empieza a ser ya norma en el club, recalcó que es una cosa "sencilla". "Tanto una parte como otra sabemos que esta es mi casa, y cuando estás en casa no piensas en salir. No merece la pena hablar ni de cláusulas ni de esas cosas", argumentó.

El de Santutxu desmintió, además, haberse ido molesto del Athletic en su día. "No sé si me fui frustrado, me fui porque necesitaba minutos. Mi último año aquí fue complicado y necesitaba dar un paso, que muchos me decían que era arriesgado. Tenía que confiar en mí y lo hice. Me fui para jugar y demostrar que los años anteriores en el Athletic eran realidad", apuntó.

Por su parte, el presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, celebró empezar el 2019 recibiendo a Ibai Gómez. "Es gente de casa, que sabe lo difícil que es llegar al club y hacer el recorrido desde el barrio a San Mamés. Supo salir de casa, que no es fácil para nadie, y creo que lo va a corroborar que tuvo en el punto de mira el regresar, y eso refuerza nuestro mensaje", valoró.

"Quizá era más fácil seguir jugando en Gasteiz, otro jugador hubiera preferido seguir unos meses más allí, pero es una muestra de compromiso, y un detalle muy importante. Su viaje de ida y vuelta no se va a olvidar", afirmó sobre la decisión tomada por el jugador.