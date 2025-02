Imanol Alguacil: "Me voy orgulloso de lo que ha hecho el equipo y del ambiente vivido"

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "orgulloso" de su equipo y de la afición en el Reale Arena este miércoles por jugar "de tú a tú" al "mejor equipo del mundo", un Real Madrid al que harán sudar en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey después del 0-1 en San Sebastián.

"No me quedo solo con el arranque. El primer tiempo el equipo merecía más. Agradecer el esfuerzo que han hecho, de tú a tú contra el Real Madrid, siendo superiores en ese primer tiempo. Agradecer el recibimiento de los aficionados", dijo en rueda de prensa.

"No merecíamos el 0-1 al descanso, pero teníamos en frente a uno de los mejores equipos del mundo, si no es el mejor, con el mejor entrenador del mundo. Han metido la primera que han tenido. Yo me voy orgulloso de lo que ha hecho el equipo y del ambiente vivido", añadió tras perder la ida por la mínima.

El técnico 'txuri-urdin' dejó claro que pelearán en el Berbanéu por estar en la final. "La vamos a pelear, no tengáis duda. El equipo lo ha demostrado. Tenemos motivos suficientes para estar orgullosos. Nos van a tener que ganar, van a tener que hacer un buen partido si quieren estar en la final", afirmó.

Por otro lado, Alguacil fue preguntado por los cánticos de "Asencio, muérete" que se escucharon en Anoeta y que obligó al colegiado a parar el partido. "Yo no lo he escuchado. Si es así, condenarlo, no nos gusta. Quiero decir que nuestros aficionados y jugadores son de lo más noble que hay en la Liga", dijo.

"El comportamiento de nuestros aficionados y jugadores ha sido de chapó. Si hay esos cánticos hay que condenarlos, porque no puede ser, pero decir que estoy muy orgulloso de esta afición y estos jugadores por el comportamiento y el respeto que muestran siempre", terminó.