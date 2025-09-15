Iñaki Williams: "Estar aquí es un sueño y queremos que ese sueño se alargue"

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador y capitán del Athletic Club Iñaki Williams ha asegurado este lunes que estar en la Liga de Campeones es "un sueño" para muchos jugadores de la plantilla y esperan que este sueño "se alargue" más allá de la Fase Liga, por lo que tienen que ganar los partidos de casa como el de este martes (21.00) en San Mamés frente al Arsenal, al que considera uno de los "favoritos de la competición" y contra el que tendrán que aprovechar esos 10-15 minutos en los que "arrollan a los rivales" para lograr sacar ventaja.

"Sabemos que no va a ser fácil, pero ya el poder estar aquí para muchos de nosotros es un sueño y queremos que ese sueño se alargue. Eso pasa por ganar los partidos de casa, intentar sacar buenos resultados. Nosotros no tenemos miedo a nadie, tenemos sí respeto, pero no tenemos miedo y no estamos asustados y creo que mañana va a ser un partido muy bonito y ojalá pues la balanza caiga de nuestro lado", ha asegurado Williams en la rueda de prensa previa al duelo frente al Arsenal.

El delantero ha afirmado que en partidos de tanto nivel como el de este martes tienen que "aprovechar" sus oportunidades. "Creo que al final cuando juegas con equipos de tanto nivel parece que no les hace falta mucho para hacerte gol o para generarte ocasiones. Y nosotros siempre, en todos los partidos, siempre tenemos esos 10-15 minutos de que arrollamos o intentamos arrollar al rival, que intentamos ponerlos y meterlos en su campo y esos 15 minutos creo que tenemos que intentar marcar goles, hacerles daño y por ahí vendrá el empuje de nuestro público, de nuestra gente y podremos seguro hacer grandes actuaciones", destacó.

"Jugamos contra un grandísimo equipo y lo bueno que tiene este equipo es la grandeza que desprende cuando jugamos en San Mamés. Nosotros cuando jugamos en casa, siempre partimos como, o casi siempre partimos como favoritos. Es difícil venir aquí y ganar. Para ganarnos, los rivales tienen que sudar sangre o intentamos que intenten dejarlo. Evidentemente jugamos contra uno de los favoritos de esta competición, pero bueno en casa también nosotros con nuestra gente somos muy fuertes. Intentaremos que el partido se rompa, que no se encuentren cómodos en ningún momento e intentaremos aprovechar nuestras oportunidades", explicó.

Sobre el Arsenal, Williams ha destacado que es "un equipo muy completo" en todas las líneas del campo. "Si me tengo que quedar con algo, a mí me gustan los jugadores de ataque, yo creo que han hecho grandes refuerzos. Con Eberechi Eze y Viktor Gyökeres , sí que es verdad que tienen a su diamante, digamos que es Bukayo (Saka) que está tocado, pero que puede jugar cualquiera de los otros que son grandes jugadores", señaló.

"Es cierto que en ataque tienen potencial, tienen mucha pegada, partidos en los que quizá igual no están del todo acertados, te pueden resolver o cambiar la dinámica del partido en un chispazo, porque tienen esa capacidad, pero va a haber que trabajar mucho para no dejarles correr, no dejarles sentirse cómodos, no dejarles que se asienten en tu campo y que estemos todo el partido corriendo detrás de ellos, persiguiendo sombras. Yo creo que va a haber que romper el juego y como he dicho, intentar nosotros poner nuestras armas, intentar que el duelo esté bastante igualado", afirmó.

De cara a este debut en la Liga de Campeones, el Athletic no podrá contar con Nico Williams, una baja que su hermano considera "una faena" pero que intentarán que se note lo menos posible. "Todos sabemos de la importancia que tiene Nico para todos nosotros. Es un jugador muy desequilibrante que genera ocasiones de la nada y evidentemente le echamos de menos. Lo que nos ha llevado a tener éxito en estos años anteriores ha sido que cualquiera de los que ha salido ha aportado y los que jueguen estamos más que preparados para que intentemos que no se note la ausencia de Nico, que no es fácil pero intentaremos que así sea", declaró.

Tras 12 temporadas en el Athletic, Williams jugará por primera vez la Liga de Campeones, un debut que le genera "ese cosquilleo" y que espera que termine con un triunfo este martes. "Esta vez es especial porque va a ser mi primer partido de 'Champions'. Me acuerdo cuando empezaba a entrenar a las órdenes de Ernesto, que no sabía si iba a ir convocado o no a ese partido de 'Champions' que tenían, y al final no fui, y se me quedó esa espinita clavada de no poder jugar en 'Champions'", reveló, y es que el Athletic no juega la Liga de Campeones desde la campaña 2014/15.

"Todos los años que nos hemos quedado a las puertas de Europa, no poder clasificarnos para 'Champions', decía 'yo quiero jugar con el Athletic en 'Champions'' y mañana, si Dios quiere, va a ser una oportunidad de poder debutar y ojalá pueda ser de la mano de una victoria, de que la gente se sienta muy orgullosa, la pena que me queda es de no poder hacerlo con Nico, pero evidentemente es un orgullo para todos", destacó.

Finalmente, sobre las expectativas en la competición, aseguró que tienen que ir 'a lo bajini' aunque en su caso es optimista. "Hombre, si preguntas en el equipo hay gente que es más motivada, como es mi caso. Hay gente que tiene también la cabeza encima de los hombros. Si me preguntas a mí, me puedo echar un triple, no lo voy a decir, pero sí que es verdad que nosotros somos muy fuertes", destacó.

"Nosotros aspiramos a llegar lo más lejos posible. Evidentemente, sabiendo y siendo conscientes de la dificultad que tiene, pero yo creo que podemos llegar lejos, yo creo que podemos hacer las cosas 'a lo bajini', como venimos haciendo, y ojalá ese eslogan o ese lema pueda llegar lo más lejos posible, porque creo que podemos vivir grandes noches europeas como las disfrutamos el año pasado", concluyó.