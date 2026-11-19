El suizo Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA; el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF); y Kohzo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JPA). - DPA / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El suizo Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA; el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF); y Kohzo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JPA) son los candidatos oficiales para las elecciones a la presidencia del organismo rector del fútbol mundial.

"Tras la convocatoria de elecciones aprobada por el Consejo de la FIFA el pasado 29 de abril, la Secretaría General de la FIFA ha recibido las siguientes candidaturas propuestas por las federaciones miembro de la FIFA para las elecciones presidenciales que se celebrarán en el 77º Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos) el 18 de marzo de 2027", informó el organismo.

Así, los nombres de los candidatos son el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se postula a su cuarto mandato; el presidente de la FFF, Philippe Diallo, candidato apoyado por la UEFA; y Kohzo Tashima, presidente de honor de la JPA.

De conformidad con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, las candidaturas serán trasladadas a la comisión electoral, que las examinará y adoptará una decisión sobre la admisión de los candidatos. Como se estipula en los Estatutos de la FIFA y en el calendario electoral, se informará a las federaciones miembro de los nombres de los candidatos propuestos y admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.