Iniesta: "Sufro con Xavi, sé lo mucho que le importaba entrenar al Barça"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Andrés Iniesta confesó que sufre con su excompañero y entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, "como aficionado y amigo", porque sabe "lo mucho que le importaba entrenar al Barça", advirtiendo que "si ha decidido dimitir es sólo por el bien" del conjunto azulgrana.

"Sufro con él. Como aficionado y como amigo. Porque sé lo mucho que le importaba entrenar al Barça y lo mucho que le importa este club. Le puso una pasión increíble y nadie quiere que le vayan más bien las cosas que a él. Y no lo hace por él ni por su gloria personal, sino porque quiere al club. Está claro que si ha decidido dimitir es sólo por el bien del Barça", afirmó el centrocampista en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

El manchego apoyó al actual técnico blaugrana, que dejará el banquillo a final de esta temporada, e Iniesta no será su recambio inmediato. ¿Yo entrenar al Barça?, lo ideal sería que sí, pero es algo muy lejano. Sigo jugando y ni siquiera tengo licencia. La conseguiré, además de la del director deportivo, luego ya veremos", analizó.

El reto más próximo para Barça y Xavi es la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Nápoles, después del 1-1 de la ida en Italia. Un "desafío complicado" y "abierto", en el que "es difícil señalar un favorito".

"En la ida el Barça lo hizo bien, pero no ganó, y el Nápoles ha mejorado en estas tres semanas, ha tenido sensaciones más positivas ligadas al cambio de entrenador, mientras que Xavi perdió a dos jugadores importantes como son Pedri y De Jong. Tengo fe en el Barça, pero no será fácil", agregó, antes de lamentar que Montjuïc "no sea el Camp Nou".

El manchego no sabe "de qué depende, si de la geografía, el clima, la costumbre, pero es un aspecto que complica las cosas al Barça". "Espero que con el Nápoles se recree mágicamente un ambiente parecido al del Camp Nou", añadió sobre el ambiente en el actual feudo azulgrana.

Iniesta destacó la progresión y el papel de canteranos como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, aunque cree que su irrupción es "resultado de un contexto específico". "Es excepcional que chicos tan jóvenes lleguen al primer equipo y jueguen tan bien. Pero no creo que jugadores tan jóvenes deban tirar de un carro tan exigente como el del Barça", valoró..

Finalmente, el centrocampista elogió al Real Madrid de Carlo Ancelotti. "Poco que decir de Ancelotti. Su carrera habla por sí misma, como jugador y como entrenador. Tener la capacidad de entrenar al Real Madrid dos veces, triunfar en ambas ocasiones, volver a un club de ese tamaño y hacerlo funcionar de nuevo no es fácil. Tiene un mérito increíble", reconoció.

"Luis Enrique es la persona adecuada para gestionar la salida de Mbappé. Nada le sorprende, es claro y sabe lo que quiere y lo que es mejor para el grupo. Sus decisiones siempre van en esa dirección", concluyó Iniesta.