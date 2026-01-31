Iñigo Pérez: "No tengo capacidad para cambiar nuestra identidad con el tren en marcha"

Archivo - Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha asegurado que "no" tiene "capacidad para cambiar la identidad" del equipo en medio de la temporada, afirmando además que eso generaría "dudas" en los futbolistas, y ha afirmado que deberán hacer un partido "excelso" si quieren tener opciones de sorprender este domingo al Real Madrid y abandonar su mala racha de resultados.

"Hemos hecho partidos muy buenos contra ellos, pero aún así, yendo al límite de nuestro nivel, hemos perdido y hemos empatado. La clave es recuperar esa identidad, ir hacia eso que nosotros reconocemos, que nos ha permitido competir al Madrid en un escenario difícil para ellos. Sabemos que es complejo, pero debemos intentarlo", declaró en rueda de prensa.

Además, no cree que vaya a afectarles el hecho de perder el pasado miércoles ante el Benfica, un resultado que les dejó fuera del 'Top 8' de la Liga de Campeones. "Con los equipos tan poderosos, perder es peor para el equipo que los visita. Los jugadores del Real Madrid no son impasibles a la crítica, pero tienen una capacidad mental y de recuperación muy alta, y por eso están en esos equipos. Creo que mañana no les afectará", expresó.

También considera que hay alguna diferencia entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el de Álvaro Arbeloa. "Hay algún pequeño matiz que he podido observar, que me lo voy a guardar para no dar pistas a nadie. Veo un Real Madrid con el mismo potencial arriba, con la misma facilidad para llegar a tu portería, con un nivel tan grande que si mañana no hacemos un partido excelso será prácticamente imposible. Incluso haciéndolo, que el año pasado lo rozamos, no lo conseguimos. Es una referencia muy buena en la del año pasado para no perder aquella identidad e intentar ser más eficientes, defender mejor y rozar más la perfección para poder ganar", avisó.

En otro orden de cosas, Pérez recalcó que lo más necesario es que el equipo recupere su "identidad". "La mejora debe ser una obligación. Cada día que estamos en esta ciudad deportiva debemos mejorar, o por lo menos hacer que los jugadores sientan que su entrenador está con esa predisposición. Debemos mejorar en la interpretación de los minutos finales, en la defensa del balón parado... Nos está quitando puntos, nos está dando disgustos, duele. Pero no creo que ninguna de las dos facetas tenga que ver con alterar nuestra identidad", expuso.

"Llevo dos años y medio de entrenador y no tengo capacidad para, con el tren en marcha, mutar a otra identidad u otra forma de jugar y tener cierta seguridad. No me veo dando hoy unas instrucciones para el partido de mañana que sean totalmente diferentes. Estos dos años han sido positivos y tenemos que ir hacia los escenarios reconocibles, en los que estos jugadores han tenido éxito siempre, añadiendo mejoras, porque todo debe evolucionar. Ni yo soy capaz ni los jugadores entenderían bien este cambio de rumbo; yo, como jugador, lo sentiría como dudas del míster, y eso no es bueno en este momento de la temporada", continuó.

Además, el técnico navarro insistió en que la carga de partidos no les afectó en su momento para rendir, y que ahora, tras el parón en Conference League después de asegurarse el 'Top 8', es cuando están sufriendo. "Hasta que hemos parado de jugar entre semana, llevamos todo el año hablando de la fatiga de partidos, y ahora que no lo tenemos, vamos perdiendo. Competir es bueno y disponer de dos jugadores por posición es muy positivo para la competencia y el desarrollo de los jugadores", manifestó.

Por otra parte, Iñigo Pérez habló de los problemas que atraviesa el club en los últimos días. "Están siendo semanas convulsas por una sucesión de situaciones que tienen que ver más con anomalías en cuanto al césped, a la logística y a la estructura, y el jugador se queja, se expresa de manera educada, y tiene que quedar ahí. Ellos pueden expresarse de la manera que decidan, por ejemplo, en el caso de los árbitros; yo no lo hago, pero siempre les digo que ellos, si quieren quejarse o alabar, están en su total derecho, siempre y cuando no nos quite energía en el aspecto futbolístico. Más allá del reclamo de ayuda, no creo que les vaya a afectar en la pérdida de concentración para preparar el partido del Real Madrid", explicó.

Entre estas polémicas, estalló la de Pathé Ciss, campeón de la Copa África con Senegal y que no fue homenajeado en el anterior partido, según el club, para respetar el luto por los fallecidos en los accidentes de tren en Adamuz y Gelida. "No he hablado con Pathé de esta situación, no sé muy bien qué es lo que piensa. Tengo una opinión muy clara, muy formada y sin dudas, pero la mantendré para mí", reconoció.

El preparador rayista reconoció también que siente el respaldo tanto de los seguidores como de los dirigentes. "Tener una afición fiel como la que tenemos, que siempre está, vaya bien o vaya mal... Solo falta que no se puedan enfadar cuando tú pierdes el último minuto o cuando el juego no es bueno. Siempre permanece fiel. Y el club igual, siento su respaldo, su comunicación, no he notado ninguna alteración, y esto es una virtud muy importante que tiene el Rayo Vallecano. Muchas veces hablamos de nuestras debilidades como club, pero también tiene cosas que no encontrarás en otro sitio. Me siento bien, es una suerte poder tener este respaldo", subrayó.

Por último, explicó que la única baja con la que cuenta es la de Unai López y que tanto Abdul Mumin como Luiz Felipe están disponibles, además de hablar de la incorporación de Ilias Akhomach. "El fichaje de Ilias es muy importante, un aplauso merecido para las personas que se dedican a ello. El otro día ya pudimos ver un poco de lo que él es capaz: atraer jugadores, eliminar jugadores, generar un poquito de caos diferencial... Es un jugador que en espacios reducidos se encuentra muy cómodo, un jugador al que tenemos que acoplarnos y, a su vez, él a nosotros", finalizó.