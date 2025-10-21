La intensidad del Arsenal destroza al Atlético de Madrid

Derrota clarísima (4-0) de los colchoneros en su visita al Emirates Stadium durante la jornada 3 de la Champions League

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido este martes por un clarísimo 4-0 en su visita al Arsenal FC durante la jornada 3 de la fase de liga en la Champions League, un partido resuelto por la mayor intensidad de los locales en el arranque de la segunda mitad para .

Igual que en su anterior cita sobre suelo inglés, el equipo colchonero salió desubicado al Emirates Stadium. Parecía tener la mente en Sri Lanka u otro lugar recóndito en vez de en Londres, pero al menos no encajó goles tempraneros como ocurrió en Liverpool hace un mes. Eso sí, faltó muy poco para que Eberechi Eze abriera el marcador en el 5' con cierta fortuna.

Tras una rauda combinación, el Arsenal se plantó en la frontal del área visitante y Eze ejecutó un tiro que tropezó en un tobillo de Dávid Hancko y la parábola hizo que la pelota superase por alto a Jan Oblak y se estrellase en el larguero, si bien Declan Rice mandó por encima de ese travesaño el forzado disparo posterior al rechace de esa acción.

Los londinenses volcaban bastante su juego hacia el extremo derecho para que Bukayo Saka desesperase todo lo posible a Hancko, provocando que la zaga del Atlético se desajustase y que varios 'gunners' se asomasen al ataque, como hizo Myles Lewis-Skelly con un zurdazo raso y lejano al cuarto de hora, pero que se marchó desviado.

No tardó en haber otro acercamiento local, con un pase de Eze al hueco para el esprint de Saka y que Oblak desbarató mediante una salida rápida a los pies del dorsal 7 del Arsenal. Los pupilos de Diego Pablo Simeone se afanaban por bascular, ya que Gabriel Martinelli por el extremo izquierdo y Viktor Gyökeres en la delantera eran otras amenazas constantes.

Para evitar sentirse como a merced de una boa constrictora, Giuliano Simeone intentó estirar el campo para el Atlético conforme se cumplía la media hora de encuentro. De una alta presión suya frente a una salida de David Raya de su portería, éste echó el balón a fuera de banda y el 'Cholito' sacó rápido para Julián Álvarez, quien falló a puerta vacía.

Cierto que el zurdazo de la 'Araña' a banda cambiada había sido rápido y mordido, pero la ocasión era pintiparada. Como respuesta, los de Mikel Arteta siguieron apretando y en el minuto 36 marcaron con un centro-chut de Saka que Martinelli remachó en el área pequeña, pero anulándose todo por estar el brasileño en fuera de juego a la hora de empujar la bola.

Antes del descanso, el mismo Martinelli tuvo otra oportunidad gracias a un cabezazo en escorzo, de difícil ejecución y peor puntería. Al regreso de los vestuarios, el conjunto madrileño asustó primero con un derechazo de Julián Álvarez desde fuera del área y cuya comba hizo que se estrellase en el larguero. Sin embargo, los 'gunners' no lo acusaron en casi nada.

Desde el 57' en adelante, el Arsenal fue un torbellino y lo plasmó con cuatro goles en 13 minutos que destrozaron a su adversario. El 1-0 fue obra de Gabriel Magalhães cabeceando una falta bombeada por Rice desde el lado izquierdo al corazón del área colchonera y el 2-0 (min.64) lo marcó Martinelli con un derechazo a banda cambiada y que ajustó al palo largo.

Todo en ese tanto había nacido de una cabalgada de Myles Lewis-Skelly por la zona central hasta abrir como mejor opción a ese costado izquierdo. Se había quedado Gyökeres con ganas de recibir el pase, pero se desquitó enseguida con un doblete; el primer gol fue tras otro ataque vertiginoso donde aprovechó el barullo para colar un tiro mordido a la media vuelta.

Y la segunda diana del sueco, en el minuto 70, fue otro remate cercano y poco ortodoxo en una nueva jugada a balón parado que prolongó Gabriel de cabeza. El Atleti estaba noqueado y el 'Cholo' Simeone agotó los cambios, a la vista de que su triple sustitución en el 63' había sido infructuosa.

Saltó al campo Thiago Almada y dejó bonitos detalles, incluido un tiro con la zurda que repelió Raya. Pero obviamente el pescado estaba vendido y la afición local gozó del desenlace mientras en el bando contrario solo se veían caras largas. Con tres puntos se queda ahora el Atleti en la zona media de la tabla y con nueve puntos se colocan arriba los 'gunners'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARSENAL, 4 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (0-0 al descanso).

--ALINEACIONES:

ARSENAL: Raya; Timber (White, min.83), Saliba, Gabriel (Mosquera, min.73), Lewis-Skelly; Zubimendi (Norgaard, min.73), Rice; Martinelli, Saka, Eze (Nwaneri, min.73); y Gyökeres (Merino, min.83).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez (Ruggeri, min.63), Hancko; G. Simeone (Almada, min.72), Koke (Gallagher, min.63), Barrios, Nico González (Baena, min.63); Sorloth (Griezmann, min.72) y Julián Álvarez.

--GOLES:

1-0, min.57: Gabriel.

2-0, min.64: Martinelli.

3-0, min.67: Gyökeres.

4-0, min.70: Gyökeres.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Zubimendi (min.38) por parte del Arsenal, y a Giménez (min.33) y Le Normand (min.75) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Emirates Stadium.