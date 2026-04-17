Iraola y su futuro: "No sé qué voy a hacer la próxima temporada"

Archivo - El entrenador español del AFC Bournemouth, Andoni Iraola, después de un encuentro de la Premier League. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español del AFC Bournemouth, Andoni Iraola, explicó este viernes que su decisión, que le ha llevado "mucho tiempo tomar", de dejar el equipo inglés a final de temporada "no tenía que ver con ningún otro club", porque no sabe qué hará el próximo curso.

"Ha sido una decisión que me ha llevado mucho tiempo tomar, no ha sido fácil. A lo largo de esta temporada, siempre he estado hablando con el club sobre todas las situaciones. Ellos eran conscientes de que esto podía pasar y no hay una razón principal. La decisión que he tomado se debe probablemente a que no quiero arriesgar la sensación de satisfacción que tengo ahora mismo tras estas tres temporadas", explicó el de Usurbil.

En la previa del encuentro de Premier League de este sábado ante el Newcastle, Iraola compareció en rueda de prensa, después de anunciar el martes que, tras tres temporadas, dejará el club inglés a final del presente curso. "Intentas imaginar en una posible cuarta o quinta temporada y todo cuesta más. He decidido que este era el momento adecuado para poner fin a este viaje, que para mí ha sido realmente muy especial", relató.

"A veces he pensado 'sin duda me voy a quedar aquí'; y otras he pensado 'No, no voy a seguir aquí'. Ha sido una cuestión de sensaciones. Prefiero cometer el error de pensar que quizá podría haberme quedado un año más que pensar que me he quedado un año de más", señaló el vasco.

Además, desveló que lleva hablando "en serio" con el Bournemouth desde el mes de diciembre, aunque les dejó claro desde el principio que no habría negociación. "No quieres decirlo demasiado pronto porque puede afectar al rendimiento de los jugadores, aunque creo que no debería", dijo.

"La decisión no tenía que ver con ningún otro club, no había ningún otro club involucrado. Se trataba de seguir aquí o no seguir. No sé qué voy a hacer la próxima temporada. No sé si voy a entrenar a un club, a una selección. No tengo ni idea de lo que va a pasar, y tampoco tengo ninguna prisa por saberlo"", concluyó.