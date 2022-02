Iraola: "No me voy triste porque hemos dado el nivel"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, realizó una valoración positiva del partido frente al Betis, pese a la derrota (1-2) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y aseguró que "no" terminó "triste" porque su equipo dio "el nivel".

"Queríamos otro resultado, evidentemente queríamos ventaja para la vuelta, pero hemos hecho un buen partido y ha sido muy igualado. Ellos también han estado muy bien y han marcado la diferencia con dos buenos goles. Y por eso se llevan ese resultado. En general estoy contento porque ha habido diferentes fases, pero mi equipo ha dado el nivel", analizó Iraola en rueda de prensa.

"Fekir, Borja, William Carvalho... se han llevado muchos balones en el cuerpo a cuerpo y nos han dado mucha guerra. Nosotros llegamos mucho por fuera poniendo centros pero no hemos acertado. Ha sido un partido equilibrado, tuvimos la de Nteka, y ellos finalmente han podido llevarse la victoria. Son jugadores muy buenos y han conseguido el premio", añadió el técnico rayista.

Con la afición se deshizo en elogios. "No podemos pedir nada más a la gente. Nos han apoyado desde el principio hasta el final y los jugadores han dado todo lo que tenían". "¿Los cambios? Santi Comesaña y Trejo no tenían nada más para dar, pero el rival también acabó muy cansado. Arriesgamos en transiciones pero no nos quedaba otra. Al final han ganado porque ellos han jugado bien", dijo.

"No me voy triste porque hemos dado el nivel. Hemos hecho lo que venimos haciendo esta temporada. Si analizamos las jugadas y los pequeños errores han ganado por dos golazos. Ahora ellos parten con una doble ventaja, el marcador y jugar en casa el partido definitivo. Hay que darle la vuelta a un gol y vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Tenemos que confiar en tener más acierto que el suyo. Debemos hacer un partido muy bueno, que esté equilibrado y aprovechar nuestras fases buenas para darle la vuelta", manifestó.

"Ahora con el resultado es más sencillo sacar la conclusión pero los tres partidos contra el Betis han sido similares. Al final juegas y peleas (...) para que en el momento decisivo alguien pueda hacer el gol. Ese acierto se paga mucho en el fútbol. Tenemos que estar más acertados en Sevilla. Evidentemente si ya eran favoritos antes de empezar este resultado les facilita este trabajo", comentó.

Aún así, Iraola no cree que el Betis se confíe. "Ellos saben que les ha costado ganar en Vallecas y seguro que no se van a relajar. Nosotros vamos a ir allí con toda la fe y con la intención de ponérselo difícil. Haremos ajustes, asumiremos riesgos y es algo que toca hacer en las eliminatorias", sentenció.

Por último, preguntado sobre Falcao, el técnico del Rayo no quiso personalizar después de que acumule dos meses sin marcar. "Aquí somos todos uno. No son los goles de uno u otro. Todos empujamos para conseguir el objetivo. Si hace gol o no hace no cambia porque les pedimos muchas más cosas a todos los jugadores. La valoración es global y en ese sentido yo no tengo dudas", finalizó.