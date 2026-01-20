Irene Paredes: "Al equipo le gusta tener esa presión de ganar todo"

Archivo - La capitana del FC Barcelona Femení, Irene Paredes, celebra un gol en la Liga de Campeones Femenina. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La capitana del FC Barcelona femenino Irene Paredes aseguró este martes que al equipo 'blaugrana' le gusta "tener esa presión" de estar obligadas a ganar todos los títulos de la temporada, porque es "señal" de que antes "han hecho las cosas muy bien" y que la gente conoce de lo que son "capaces".

"Al equipo le gusta el tener esa presión (de ganar todo), que la gente espere cosas. Creo que es bueno, señal de que anteriormente se han hecho las cosas muy bien, que la gente sabe de lo que somos capaces, pero también es verdad que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada. Nos suma estar con esa tensión, nos encanta competir y exigirnos", dijo la jugadora en la previa del duelo que se disputa este miércoles (19.00) en Castalia.

En esa línea, la disputa de la Supercopa es "otra competición" por lo que el conjunto 'blaugrana' ha de "seguir trabajando en una buena dinámica". "La Supercopa entra dentro de los objetivos que nos marcamos a principio temporada, pero de momento estamos en la semifinal", explicó.

"Poner el foco más allá, más lejos, no sirve de nada. Lo que tenemos es un partido por delante. Si sacamos este, tendremos otro. Creo que estamos acostumbradas a jugar este tipo de partidos, que al final son vida o muerte. Sino, te vuelves para casa. Nos gusta jugar con esa tensión, con esa presión, y mañana queremos hacerlo bien y queremos estar el sábado en la final", comentó.

Pero para levantar el título han de superar al Athletic Club. "Lo que nos ocupa es el partido de mañana, hacerlo bien porque eso nos acercará a estar en la final y evidentemente nos proponemos este año también ganarlo todo. Sabemos de las dificultades, por eso preferimos ir paso a paso y para estar más cerca de esos objetivos, mañana es el primero", sentenció.

"El Athletic es un equipo que está yendo de menos a más. Vimos cómo hace algo más de una semana ganó al Real Madrid. Creo que les costó al inicio de temporada, pero ahora han cogido buen ritmo, que es un equipo que está con confianza, que se encuentra en un buen momento y eso es lo que verdaderamente nos preocupa, pero confío mucho en cómo venimos haciendo las cosas nosotras también y en que haremos un buen partido", señaló.

Preguntada acerca de la posibilidad de disputar esta competición fuera de España, Paredes manifestó que "es un tema" en el que no entran. "Nosotras nos encargamos de jugar y al ser en Castellón creo que habrá bastante 'culer' por la zona. También es un sitio cercano para los que tengan todavía dudas y se puedan animar, por lo tanto creo que es algo positivo para nosotros como Barça", admitió.

El conjunto catalán comienza a recuperar efectivos tras unos meses con varias bajas por lesión. "El equipo se ha sentido fuerte en todo momento. Es verdad que en el momento que hubo bajas más sensibles, pues evidentemente todas nos tuvimos que poner más las pilas. Nos ha ayudado mucho subiendo del B ya ha dado un grandísimo nivel", apuntó.

Precisamente, Salma Paralluelo y Patri Guijarro ya están disponibles para el técnico catalán Pere Romeu. "A nadie le gusta estar lesionada, tener que ver los partidos desde fuera. Son jugadoras importantes que son clave en nuestro estilo de juego, en nuestro equipo. Por lo tanto, muy contentas de que vuelvan a estar disponibles por ellas, por nosotras, porque nos hacen mejores", zanjó.