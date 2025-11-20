Isco culmina su recuperación en el Betis con la foto de capitanes promovida por REVEL

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Isco Alarcón ha culminado su recuperación, tras 12 semanas de baja por una lesión en su peroné izquierdo, participando este jueves en la tradicional foto de capitanes del Real Betis Balompié, durante una campaña promovida por la empresa automovilística REVEL.

En la Ciudad Deportiva Luis del Sol (Sevilla), esta empresa de renting de coches para particulares ha inmortalizado la fotografía del plantel bético de capitanes con el propio Isco y con sus compañeros Marc Bartra, Adrián San Miguel, Aitor Ruibal y Héctor Bellerín.

"REVEL celebra junto al Betis y su afición el regreso de su primer capitán, y reafirma su manera de entender el patrocinio: estar presente en los momentos que emocionan y forman parte de la historia del club, dentro y fuera del campo", indicó la compañía automovilística en una nota.

"La vuelta de Isco no es solo una noticia deportiva; para el beticismo es un momento en el que se sienten los colores más que nunca. Y a nosotros en REVEL nos gusta estar ahí, en esos instantes que los aficionados guardan en su memoria", dijo Lucía Oyaga, CMO de REVEL.

"Igual que acompañamos a nuestros clientes cuando toman una decisión importante como elegir su coche, hoy acompañamos al Betis en un regreso que significa mucho para su afición. Poder formar parte de este hito para el club es un orgullo enorme", añadió Oyaga en ese comunicado oficial.

Así, REVEL destacó el "ejemplo de resiliencia y determinación" de Isco en los últimos meses. "El gesto del jugador al apartar las muletas utilizadas durante su recuperación refleja el cierre de una etapa y el comienzo de otra, llena de ilusión para el vestuario verdiblanco. Bajo este espíritu de constancia y apoyo, REVEL acompaña al Betis como patrocinador oficial. La compañía y el club comparten la misma filosofía: compromiso, trabajo en equipo y esfuerzo", concluyó la nota.