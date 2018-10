Isco: "No me veo como la estrella de la selección"

Publicado 06/09/2018 13:04:39 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española de fútbol Francisco Román Alarcón, 'Isco', aseguró que, tras la marcha de algunos de jugadores como Andrés Iniesta, no se ve como "la estrella" en esta nueva etapa con Luis Enrique Martínez, e insistió en dejar atrás la imagen dada en Rusia y seguir apostando por "el fútbol de toque" como base de su juego.

"Como la estrella no me veo, me siento importante y estoy cómodo viniendo y jugando con los jugadores que tenemos, que son muy buenos.

Tenemos una buena selección y un cuerpo técnico nuevo que va a implantar sus ideas. Esperemos que seamos un gran equipo y que podamos hacer buenas cosas", señaló Isco este jueves en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El malagueño reiteró que él se limita "siempre" a intentar "dar lo mejor" y a "jugar para el equipo". "Tenemos que dar el máximo posible y si a nivel individual estamos, en el colectivo será mucho más fácil", apuntó.

"Los equipos ganadores no dependen de un sólo jugador. Aquí tenemos grandísimos jugadores de los mejores equipos del mundo y tenemos que intentar formar un buen bloque y jugar bien porque partir de ahí llegarán las cosas importantes", advirtió el futbolista del Real Madrid.

El de Arroyo de la Miel recordó que "ya" conocían a Luis Enrique, un técnico con "mucho carácter" y que "ha ganado muchas cosas en anteriores equipos". "Su filosofía es muy parecida a lo que hacíamos anteriormente, aunque algunos criterios cambian porque tiene su forma de ver el fútbol y tenemos que ir adaptándonos, pero estamos muy contentos y con ganas de empezar los partidos importantes para saber en qué nivel estamos", afirmó.

Una de las nuevas medidas del asturiano ha sido la de llevarse este miércoles a los internacionales a un 'Escape Room', lo que el malagueño valoró positivamente porque les sirvió para "desconectar, pasar un rato y echar unas risas", mientras que respecto a las normas de convivencia también las ve bien porque "siempre es importante tener disciplina". "Lo de que no haya móviles en las comidas me parece bien porque a veces estamos más pendientes de la 'maquinita' que de hablar con los compañeros", confesó.

"LO QUE NOS HA HECHO GANAR ES EL FÚTBOL DE TOQUE"

Preguntado por la imagen dada en el último partido disputado en el Mundial ante Rusia y la falta de 'pegada', Isco aclaró que "cada partido requiere una manera de jugar" y que la anfitriona metió "a los once atrás" y entonces "pocas cosas más puedes intentar". "Puedes jugar más rápido o con más balones en largo, pero no hemos ganado así y no tenemos jugadores para ello", puntualizó.

"Lo que nos ha hecho ganar ha sido el fútbol de toque. Hay que mejorar porque en el Mundial no nos fue bien, pero a partir de ese fútbol tenemos que encontrar los puntos a mejorar para abrir los huecos en las defensas en caso que se nos metan todos atrás, que no creo que nos pase toda la vida", añadió al respecto el centrocampista.

Además, quiso pasar página respecto a Rusia porque "el Mundial sólo lo gana uno y no es tan fácil como podéis (a los periodistas) pensar". "No hicimos nuestro mejor partido, pero es difícil cuando se meten once en su área. No se nos puede reprochar nada, ya es agua pasada y tenemos que intentar olvidarnos y mirar para adelante para intentar mejorar porque tenemos un buen equipo para hacer grandes cosas", comentó.

Finalmente, Isco, que reconoció que "siempre es una buena noticia" que haya muchos jugadores del Real Madrid en la selección, elogió la figura de Sergio Ramos, "el líder y capitán tanto dentro como fuera" de esta selección. "Ayuda en todo lo que puede a los nuevos y a los que llevamos mucho tiempo. Tiene la motivación y el hambre intacto y es un lujo poder contar con un capitán como él", celebró.