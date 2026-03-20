Israel celebra la negativa de la FIFA a sancionarle por la participación de equipos de Cisjordania

Archivo - Asentamiento israelí en territorio ocupado en Cisjordania - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

LONDRES, 20 Mar. (dpa/EP) -

La Federación Israelí de Fútbol (IFA) ha acogido con satisfacción la decisión del Comité de la FIFA de no tomar medidas contra ella por la participación de equipos con sede en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, en sus competiciones.

La Federación Palestina de Fútbol (PFA) presentó una queja antes del Congreso de la FIFA de 2024 sobre la participación de equipos de los asentamientos israelíes en el territorio en eventos autorizados por la federación israelí, y pidió a la FIFA que suspendiera a la IFA.

El Consejo de la FIFA remitió el asunto a su Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC), que ha recomendado no tomar ninguna medida, ya que "el estatuto jurídico definitivo de Cisjordania sigue siendo una cuestión sin resolver y muy compleja en el marco del derecho internacional público".

El responsable de comunicación de la IFA, Shlomi Barzel, mostró su satisfacción por la decisión. "Trabajamos constantemente de diversas maneras para repeler una y otra vez los intentos desesperados de perjudicar al fútbol israelí por motivos políticos. Esto no va a cesar, pero hay quienes nos han escuchado con buena voluntad y han entendido muy bien que no deben caer en esta trampa. Estoy convencido de que seguiremos enfrentándonos a grandes retos en la arena internacional, pero también a días maravillosos sobre el terreno de juego", indicó.

En 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal, según el derecho internacional, la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este. Israel considera que el territorio es objeto de disputa, en lugar de estar ocupado.

La comisión disciplinaria de la FIFA sí sancionó a la IFA en relación con otra denuncia de la PFA relacionada con la discriminación. La IFA fue multada con 150.000 francos suizos -unos 165.000 euros- y recibió una advertencia sobre su conducta, y se le ordenó mostrar el lema 'El fútbol une al mundo-No a la discriminación' junto al logotipo de la IFA en los tres próximos partidos internacionales de primer nivel que el equipo dispute en casa.

"Incluso antes de que se decidiera la multa por racismo, la IFA y los clubes actuaron, están actuando y actuarán aún con más firmeza contra esta lacra repugnante. Aunque la multa fuera de un dólar, el mero hecho de recurrir al racismo es repulsivo. Nunca es un consuelo que también haya ignorancia en otros lugares", afirmó Barzel.