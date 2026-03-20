Sheinbaum promete un Mundial "seguro" en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Gobierno de México

CANCÚN (MÉXICO), 20 Mar. (dpa/EP) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido a los aficionados al fútbol un Mundial "seguro" a pesar de la reciente ola de violencia en su país.

"Podemos garantizar una estancia agradable en nuestro país", afirmó Sheinbaum el jueves en una rueda de prensa conjunta con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún. La situación en el país es actualmente "tranquila", señaló.

México acoge este torneo, que dará comienzo el 11 de junio, junto con Estados Unidos y Canadá. Está previsto que se disputen un total de 13 partidos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sheinbaum invitó a todos los aficionados que acudan al Mundial no solo a ver los partidos de fútbol, sino también a visitar todo el país.

Steinmeier también se mostró optimista. "Estoy absolutamente seguro de que México hará todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad de los partidos", afirmó el presidente alemán.

En febrero, estalló una ola de violencia en varios estados mexicanos tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', durante una operación para detenerlo. Se desplegaron fuerzas de seguridad fuertemente armadas y al menos 74 personas murieron en medio de los disturbios.