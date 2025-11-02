István Kovács dirigirá el Liverpool-Real Madrid y Espen Eskas, el Atlético-Union St. Gilloise

Archivo - El colegiado rumano Istvan Kovacs, en el Liverpool-Real Madrid de la Champions 2022-23. - IAN STEPHEN / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El árbitro rumano István Kovács dirigirá el encuentro de este martes (21.00) entre el Liverpool y el Real Madrid, mientras que el noruego Espen Eskas será el encargado de pitar el Atlético de Madrid-Union St. Gilloise (21.00), ambos partidos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26.

El colegiado rumano, árbitro de la pasada final de la competición, dirigirá por quinta vez un encuentro del Real Madrid en la Liga de Campeones, asistido en las bandas de Anfield por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, con el alemán Bastian Dankert en el VAR y el suizo Fedayi San como asistente en el videoarbitraje.

En los cuatro partidos previos en los que pitó Kovács al Real Madrid, ganó en tres y perdió uno. Dirigió el pasado curso el 3-1 de la vuelta del 'playoff' de la pasada Champions ante el Manchester City y el 5-2 frente al Borussia Dortmund en la primera fase; el 2-5 de la ida de octavos de final de la temporada 22-23 en Anfield y el triunfo del City por 4-3 en la ida de las 'semis' de la 21-22.

Por su parte, Espen Eskas será el árbitro del encuentro entre el Atlético y el Union St. Gilloise. Será la primera vez que el noruego pite al equipo rojiblanco en Liga de Campeones, con los también noruegos Jan Engan e Isaak Bashevkin en las bandas, el neerlandés Pol van Boekel al frente del VAR, asistido por el inglés Stuart Attwell.

El noruego tiene un bagaje de 12 encuentros dirigidos en Champions, y en el presente curso ha arbitrado un partido, el Atalanta-Brujas de la fase de liga, que terminó con triunfo de los italianos por 2-1.