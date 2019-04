Jaime Ramos: "Ha sido una derrota bastante amarga"

Publicado 31/03/2019 23:09:47 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaime Ramos, entrenador ayudante de Francisco Rodríguez en la SD Huesca que se sentó este domingo en el banquillo del Santiago Bernabéu por la sanción del técnico andaluz, calificó de "bastante amarga" la derrota por 3-2 ante el Real Madrid, al que trataron "de tú a tú".

"No sé si nos has sobrado o faltado un minuto. Ha sido una derrota bastante amarga, creo que en todo momento hemos hecho méritos para sacar algún punto de un estadio como este y ha habido fases en los que hemos rendido a un alto nivel. Hemos tratado de tú a tú a un equipo como el Real Madrid y eso lo hace quizá más doloroso. Ahora mismo el equipo está muy defraudado, pero no se nos puede poner ningún pero en esfuerzo y coraje", apuntó Jaime Ramos en rueda de prensa.

El ayudante de Francisco Rodríguez, sancionado para este encuentro, cree que el "rendimiento no aparece en cuanto a resultados", pero recordó que han "competido en todos los partidos" y que ante el conjunto blanco "jamás" le perdieron "la cara" al encuentro. "Hemos salvado momentos bastantes complicados y hemos caído con la cabeza alta", admitió.

"Perder así contra uno de los mejores equipos del mundo y en un escenario así le puede dar más valor a la derrota. El equipo está vivo y va a afrontar el último tramo con pundonor y afán de competitividad", añadió. "Esto nos puede servir como refuerzo psicológico porque veníamos de una derrota muy dura con el Alavés y con el parón y creo que nos hemos sobrepuesto", celebró.

"Hemos hecho un partido muy completo, quizás uno de los que más fuera de casa y nos tenemos que aferrar a ser fieles a nuestro modelo de juego para conseguir ese objetivo anhelado de la permanencia", indicó Ramos, que no escondió que el "vestuario estaba dolido y anímicamente mermado". "Pero este grupo es fuerte y el miércoles ante el Celta no sé si es una gran final, pero es el partido más inmediato y lo tenemos que ganar porque las opciones se reducen", advirtió.

En cuanto al once que sacó el Real Madrid, confesó que esperaban "otro equipo", "Pero viendo la convocatoria podíamos entrever algo. Tiene la mejor plantilla del mundo y jugadores con un nivel competitivo y una calidad y capacidad física y psicológica por encima de la media. Hablar de unos u otros no tiene mucho sentido, siempre va a confeccionar un gran equipo", remarcó.

Finalmente, tras confirmar que el portero Roberto Santamaría sufre "golpe en el brazo que no parece de gran alcance", elogió a la afición. "Tenemos que estar orgullosos. Han estado desde el primer momento y dando un apoyo incondicional. Se tienen que ir con la creencia de que lo hemos dado todo. Nos vamos a decepcionar hasta el tramo final", aseveró.