Javi Calleja: "No sé las promesas que se han hecho Joselu y el club"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, lamentó los errores en el segundo tiempo y la falta de entereza para mantener una buena línea ante el Real Madrid, en la derrota (1-4) este sábado del estreno en LaLiga Santander, al tiempo que confió en que Joselu se quede esta temporada en Vitoria.

"Hay que seguir el ejemplo de la primera parte y aprender de la segunda lo que no debemos hacer. Estábamos haciendo un partido muy serio, superiores por momentos al Madrid. En la segunda parte, en un despeje le dejas un balón y se ponen por delante. Lo que no podemos hacer es descolocarnos, hemos tomado decisiones individuales más que colectivas", dijo en rueda de prensa.

Calleja destacó la importancia de no perder la compostura aunque el rival se ponga por delante. "Tenemos que ser más contundentes, si cometes errores los equipos de Primera te pueden marcar la diferencia, pero hemos hecho muchas cosas bien. Tenemos que mejorar, aprender y sacar tres puntos lo antes posible", apuntó.

"Cuando encajas a los tres minutos de salir del descanso y te puede el ansia de querer ganar empiezan los nervios. Es la lectura, no te puedes descomponer ni perder lo bueno, lo que estabas haciendo bien. Hay que olvidarse del resultado. Hemos hecho minutos muy buenos, no hay que preocuparse, estamos empezando y hay que buscar soluciones en las acciones determinantes", añadió.

Por otro lado, el técnico de los vascos, que apuntó que no tiró de Lucas Pérez por nada que no fuese una decisión para este partido, fue preguntado por las declaraciones de Joselu tras el encuentro con cierto malestar con el club por unas promesas incumplidas.

"No sé lo que han hablado Joselu y el club, no sé las promesas que se habrán hecho. Yo he hablado con Joselu y a mí me interesa que juegue como ha jugado hoy, que esté con el equipo como está, que lo dé todo por el Alavés el tiempo que se quede aquí y que nos ayude. Yo le veo entrenar bien y ha hecho un gran partido, va a ayudarnos mucho esta temporada", terminó.