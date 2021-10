Javier Pereira: "Si el balón da en la mano, yo creo que es mano"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante, Javier Pereira, se mostró muy orgulloso de sus jugadores tras el empate contra el Atlético de Madrid (2-2), en la undécima jornada de Liga, y no vio nada polémico en la jugada del segundo penalti que les permitió puntuar gracias al VAR, aunque recordó que si el balón da en la mano "es mano".

"Si le da el balón en la mano yo creo que es mano. No estoy para hacer valoraciones del árbitro, hay un VAR que es claro, a mí me ha parecido penalti porque le da en la mano. No seré yo quien valore las decisiones del árbitro ni para bien, ni para mal", dijo el técnico granota en su primera intervención en la rueda de prensa post partido.

Esta no fue la única decisión arbitral que se discutió porque Pereira también fue preguntado por cómo pitó el final de ambas partes cuando atacaba su equipo. "Estamos a 200 pulsaciones en el banquillo, eran dos transiciones prometedoras y ha decidido finalizarlas con nosotros en posesión. Lo que más me molesta es la frustración que genera en el futbolista. Hay que saber manejar un poco mejor a los futbolistas. Me duele haber perdido a Róber al final del partido", añadió.

"Este partido puede un punto de inflexión para nosotros. Hay que encontrar un camino para hacernos competitivos y en cuanto a la afición teníamos que ofrecerles algo. La afición quiere pasión y eso se muestra en el campo. Y si les haces vibrar se produce esa comunión y eso es lo que hace volar al equipo. Su apoyo ha sido un plus. Ojalá esto sea un punto de partida para encontrar el camino", indicó Pereira.

Por otro lado, en un "cómputo general", el entrenador del Levante no se vio inferior al vigente campeón de Liga. "Si dividimos el partido en parcelas, los primeros minutos no hemos arrancado bien pero siempre hemos sido una amenaza para el Atlético. Hemos sido un equipo atrevido y valiente", manifestó.

"Encajando un gol tan pronto crea desánimo en los jugadores, pero ese gol en contra nos ha servido de revulsivo para soltarnos y contraatacar. Había que defender y estar sólidos, tener contundencia y nuestro atrevimiento se vio en las contras", aseguró el preparador levantinista.

En cuanto al esquema desveló su idea. "Yo hago el dibujo por la elección de los jugadores, después del último partido valoramos quiénes estaban mejor. Melero se cayó por lesión, también Mustafi y otros no estaban en condiciones de repetir 90 minutos. Y por eso elegí dos carrileros largos, dos centrales y entraron Duarte, Pierre y Vezo, y así teníamos en cuenta el dibujo del Atlético".

"Si hubiera puesto cuatro defensas me hubieran llevado a defender con seis. Y prefería defender con cinco. De los tres partidos es el que más se acerca a la idea de lo que queremos. A medida que vayamos recuperando jugadores quizá no pasemos tanto tiempo sin la pelota y tengamos más transiciones continuas. En cuanto a determinación y atrevimiento es lo que más se ha parecido de lo que yo busco de este Levante", señaló.

"Desafortunadamente la liga ya ha empezado y el punto ante el Atlético de Madrid sabe a poco en cuanto a la clasificación, pero mucho en el aspecto emocional. Hemos sido un equipo, nos hemos ayudado y valoro mucho el punto. El camino no puede ser otro que éste", aseveró.

Por último, Pereira se deshizo en elogios con Bardhi, autor de los dos goles de su equipo. "Para mí es un jugador por encima del nivel normal, es un jugador que te muestra algo diferente en el campo, que ve el pase donde nadie lo ve, apoya y da salida al juego y es un buen lanzador de faltas y de penaltis. Estaba muy tranquilo cuando ha cogido el balón las dos veces. Él no se ha inmutado, ha tirado a un gran portero como era Oblak con mucha seguridad", sentenció.