Javier Tebas dice que "se cumplen las condiciones" para el aplazamiento del Reus-Las Palmas

Publicado 18/01/2019 13:18:39 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado que "se cumplen las condiciones" para el aplazamiento del encuentro Reus-Las Palmas, correspondiente a la vigésimo segunda jornada de LaLiga 1/2/3 y que se debe disputar este sábado, aunque está a la espera de la resolución en las próximas horas del juez de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Creo que se cumplen las condiciones para que el partido frente a Las Palmas se aplace. Hay un tema importante, que es la dignidad de los jugadores, y los jugadores son muy profesionales, y otra cosa es que ellos tengan dignidad para ejercer su puesto de trabajo", dijo tras la presentación del acuerdo estratégico con la Superliga china.

A juicio del presidente de LaLiga, se está "faltando a la dignidad" de los futbolistas porque "cobran a trancas y barrancas" y "sin esperanzas de futuro". "Los objetivos se consiguen con dignidad, no con actos épicos. El tema ya está en el juez de disciplina social y me consta que el instructor ha pedido una sanción grave de cinco años. A principios de enero pedí que no jugasen los partidos y me dijo que no. Imagínate la relación que tengo con el juez", subrayó.

No obstante, Javier Tebas desveló que LaLiga ha pedido al Las Palmas que viaje a Barcelona ante la posibilidad de que se tenga que jugar el partido. "Las Palmas creo que va a viajar. LaLiga le ha dicho que viaje, Tebas le ha dicho al presidente que viajen, pero otra cosa es que el partido se suspenda. Pero hasta que no haya una resolución del juez de disciplina de la RFEF ... Esta tarde o mañana por la mañana habrá una resolución", señaló.