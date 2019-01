Tebas: "El Barça, el Levante y la RFEF tienen buenos juristas"

Publicado 18/01/2019 13:01:32 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció que no tenía una opinión formada por la supuesta alineación indebida del FC Barcelona en la Copa del Rey ante el Levante y se limitó a decir que los dos clubes implicado y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "tienen buenos juristas" para afrontar el caso.

"Sé lo que he leído en la prensa, nada más. Cada uno defiende sus derechos y si el Levante considera que había alineación indebida pues que defienda sus derechos", expresó Tebas a los medios tras presentar el acuerdo con la Superliga china.

El abogado insistió en que no tenía "el expediente ni el documento" sobre la supuesta infracción. "No puedo opinar. El Levante y el Barcelona tienen buenos juristas, al igual que la RFEF", afirmó. "No sé si hay alineación indebida, no conozco bien el tema, no puedo dar una opinión de algo que no sé. La RFEF resolverá lo que consideren en justicia que deben resolver", intentó zanjar.

"No sé si esta daña la imagen o no, hay unas normas para jugar los partidos y las normas administrativas también hay que tenerlas en consideración. Se viene hablando de que hay que poner un registro de sanciones para que se puedan consultar, a lo mejor hay una interpretación de la consideración porque el Barça considera que puede jugar y el Levante no, y tienen que discutirlo", prosiguió.

Además, recalcó que este tema "a LaLiga no le afecta". "Es una decisión de la RFEF. La competición seguirá pase lo que pase, hoy por hoy la razón la tiene el Barcelona, que está en el torneo. A partir de ahí todo se valorará económicamente para una indemnización", sentenció.

Por otro lado, a Tebas le parece "estupendo" un posible regreso de Álvaro Morata a LaLiga porque "aportaría muchísimo a la competición" y se refirió a la posibilidad de que recale en el Atlético de Madrid, que tiene "el límite salarial ajustado". "Ellos sabrán lo que tienes que hacer. No sólo se hace disminuyendo la carga, también aportando otro tipo de ingresos", advirtió.