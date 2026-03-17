Javier Tebas: "Ganaremos más Eurocopas y todo, y jugaremos más Finalissimas"

Archivo - Javier Tebas atendiendo a medios tras un acto - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, admitió este martes que era "una pena" que se haya cancelado la 'Finalissima' entre España y Argentina, pero que la selección española jugará "más" porque va a seguir ganando títulos, mientras que aseguró que es "muy exagerado" seguir diciendo que hubo influencia arbitral en los partidos durante el 'caso Negreira'.

"Es una pena, creo que es un partido que esperábamos muchos aficionados y también se esperaba muchísimo en Argentina, con la pasión que tienen por su selección, que es tremenda, y bueno, causas de fuerza mayor lo han impedido. Ha sido difícil encontrar el lugar y ponerse de acuerdo, pero ya será para la próxima porque ganaremos más Eurocopas y jugaremos más Finalissimas", señaló Tebas a los medios tras participar en la presentación del informe 'El valor e impacto económico del deporte en España' por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en Madrid.

El dirigente recordó que "también el fútbol argentino está en una situación muy extraña porque su presidente no puede salir del país, está bajo una administración judicial de corrupción, por lo que uno lee, muy importante". "Es una situación difícil, por lo tanto, no sé si al final no quería jugar porque su presidente no le dejaban salir del país y eso a lo mejor le complicaba a la selección el salir", añadió.

Preguntado por el 'caso Negreira', insistió en que "el último pago fue en el 2019". "Está bien que los juzgados investiguen y sigan adelante, nosotros estamos personados también como acusación particular, pero que hoy se siga todavía diciéndose que pueden ser los resultados de los árbitros como consecuencia de aquello, es muy exagerado. Ni como consecuencia de aquello, está demostrado, como para decirlo ahora, que no es así", zanjó.

Tebas ya felicitó a Joan Laporta por su reelección como presidente del FC Barcelona "cuando ya se llevaba el 25 por ciento escrutado porque la ventaja era tan importante que era imposible que Víctor Font hubiese recuperado" y reiteró que ya aclaró el tema de la polémica del fichaje de Leo Messi que había sacado a la luz Xavi Hernández diciendo que el argentino estaba fichado y que lo descartó el propio Laporta pese a que tenía el ok de LaLiga. "Mateo Alemany también lo aclaró, no había 'ok' de LaLiga para el fichaje de Messi, es que era imposible. No sé lo que le contarían a Xavi, pero yo creo que también lo sabía, esa es mi opinión", puntualizó.

Por otro lado, en consonancia con la charla en la que participó, Tebas recalcó que el "alma" de LaLiga son los partidos, pero que "hay una industria detrás que genera miles de puestos de trabajo, que genera riqueza para España, que es muy importante mantenerla, que sea sostenible y que es una responsabilidad".

"Vivimos un momento que hay una corriente de nuevas competiciones y es verdad que hay que entender también la salud de los jugadores que juegan todas estas competiciones, pero son 300 cuando estamos hablando de un sector más de 60.000 y de 5.000 clubes. Hay que buscar ese equilibrio y parar, y ver que hay que no destruir la industria del fútbol profesional en Europa, que ahora mismo yo creo que a medio plazo está en peligro", añadió.

Además, dejó claro que "la competitividad deportiva del fútbol español no se puede medir por una eliminatoria de Champions". "Si miras un periodo de años, nuestra competición sigue siendo muy competitiva y nuestros clubes siguen siendo muy competitivos en todas las competiciones, y creo que seguiremos siendo competitivos", sentenció al respecto.