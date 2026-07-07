Jean Ives Valou, nuevo refuerzo para la zaga del Getafe CF

August 6, 2025, London: London, England, 6th August 2025. Jean-Ives Valou of Villarreal during the Arsenal vs Villarreal Pre Season Friendly match at the Emirates Stadium, London. - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVID KLEIN

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha cerrado la incorporación del futbolista marfileño Jean Ives Valou, central de 20 años, y que llega a la entidad azulona procedente del Villarreal B para reforzar la zaga en calidad de cedido hasta final de temporada.

Así lo indicó este martes el propio Getafe. "Con 1,88 metros de estatura, Valou es un central que destaca por su físico, su capacidad en el juego aéreo y su solidez defensiva. Tras completar su formación en la cantera del Villarreal CF, afronta ahora un nuevo reto en su carrera con la camiseta azulona", añadió la misma nota de prensa.

Con su incorporación, el Getafe dijo sumar "un futbolista joven y con proyección, que reforzará la línea defensiva del equipo de cara a una temporada ilusionante", según concluyó el comunicado oficial.