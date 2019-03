Jesús Gómez: "Me llevo una tercera posición que me sabe a oro"

Publicado 03/03/2019 21:26:48 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Jesús Gómez explicó su alegría después del tercer puesto en el 1.500 del Europeo 'indoor' de Glasgow (Escocia), un bronce que le "sabe a oro" y que le permite confirmar su aspiración de medallas en las próximas citas.

"Estoy muy feliz. Me supe colocar, sabía que tenía que estar delante todo el momento. Ha habido un empujón pero he seguido la cabeza. Veía que tenía fuerza y me llevo una tercera posición que me sabe a oro", indicó en declaraciones a TVE.

Gómez destacó su camino profesional los últimos cuatro años, con un bronce estelar siguiendo a los dos grandes favoritos el polaco Marcin Lewandowski, quien fue oro, y el noruego Jakob Ingebrigtsen, plata. "Me lo dicen hace cuatro años me echaría a reír. Ojalá sean muchas más medallas", dijo.

El burgalés se refirió a los muchos mensajes recibidos estos días. "Me han mandado muchos mensajes la gente. He estado un poco desconectado del teléfono. Es un placer hacerlos disfrutar, esto va por ellos. No hay marcha atrás. Estamos haciendo muy buen trabajo. Nuestro entrenador lo es todo, somos una familia", finalizó.