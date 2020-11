Jesús Vallejo y dos miembros del cuerpo técnico del Granada dan positivo por coronavirus

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Granada CF Jesús Vallejo y dos miembros del cuerpo técnico del conjunto nazarí han dado positivo por coronavirus, han confirmado este martes el club y el propio jugador, y se encuentran ya aislados en sus respectivos domicilios.

"El Granada Club de Fútbol comunica que, tras la realización ayer de las pruebas PCR previstas en el protocolo de la UEFA, se ha detectado un caso positivo por COVID-19 en la primera plantilla y otros dos en miembros del staff. En concreto se trata del jugador Jesús Vallejo, quien ha sido aislado en su domicilio y se encuentra en permanente contacto y seguimiento con el cuerpo técnico y los servicios médicos del club", apuntó la entidad andaluza en un comunicado.

Posteriormente, Vallejo confirmó su contagio. "Hola granadinistas, tras las pruebas PCR realizadas ayer he dado positivo por COVID-19. Me encuentro bien y en casa. Una pena que no pueda estar los siguientes partidos con el equipo, pero desde ya contando los días para volver a incorporarme con mis compañeros", escribió en la red social Twitter.

Tras conocer los resultados de las pruebas, el conjunto dirigido por Diego Martínez suspendió la sesión preparatoria de esta mañana y fijó un nuevo entrenamiento este martes a las 19.00 horas en el Nuevo Los Cármenes.

Así, Vallejo se suma al delantero Roberto Soldado, también positivo por COVID-19, como baja para el duelo de la fase de grupos de la Europa League de este jueves ante el Omonia en el Neo GSP Stadium de Nicosia (Chipre) y para el partido de LaLiga Santander del domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena.