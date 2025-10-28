Jesús Velasco da una prelista con 30 jugadores para el amistoso de España ante Italia

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español absoluto de fútbol sala masculino, Jesús Velasco, ha anunciado este martes una prelista con 30 jugadores de cara al partido amistoso que España disputará en Italia el próximo 11 de noviembre.
La convocatoria definitiva de 14 jugadores, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se hará pública el próximo 3 de noviembre. "La concentración arrancará el domingo 9, cuando la expedición viajará a Italia", subrayó la RFEF en su página web.
En la prelista están Chemi Oliver (Cartagena), Jesús Herrero (Inter), Dídac Plana (Barça), Asier Llamas (Magna) y Antonio Navarro (Manzanares) como porteros; Tomaz Braga (Cartagena), Antonio Pérez (Barça), Raúl Gómez (Inter) y José Antonio Raya (Inter) como cierres; Miguel Ángel Mellado (Cartagena), Ricardo Mayor (ElPozo Murcia), Rafael 'Bebe' (ElPozo Murcia) y David Álvarez (ElPozo Murcia) como ala-cierres.
También están Francisco José (Cartagena), Cecilio Morales (Inter), Javi Mínguez (Inter), David Novoa (O Parrulo), Pablo Muñoz (Peñíscola), Gon Castejón (Cartagena), Pol Pacheco (Barça), Dani Zurdo (Jaén), Mario Rivillos (Palma), Francisco Pani (Inter) y Carlos Gómez (Córdoba) como alas.
Igualmente aparecen en la prelista Adolfo Fernández (Barça), Daniel Gabriel (Manzanares) y Esteban Cejudo (Jaén) como ala-pívots, y Jesús Gordillo (Tyumen), Diego Sancho (Peñíscola) e Iván 'Malaguti' (Ribera Navarra) como pívots.