Jesús Velasco renueva hasta julio de 2029 como seleccionador de fútbol sala

Archivo - Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala masculino. - RFEF - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol sala, Jesús Velasco, renovó este lunes su vinculación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta julio de 2029, cuando sumará casi cinco años en un cargo al que llegó en noviembre de 2024.

El acuerdo, según informó la RFEF en el mismo comunicado en el que dio a conocer la ampliación de contrato del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, será presentado "en próximas fechas" y lo aprobó la Junta Directiva de la Federación, presidida por Rafael Louzán y reunida este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Con Velasco, ex entrenador de equipos como el Barça o el Movistar Inter y que llegó al cargo de seleccionador nacional en noviembre de 2024, reemplazando a Fede Vidal, consiguió en el Europeo de principios de año el octavo entorchado continental de la selección española, y con este nuevo contrato dirigiría al combinado nacional en el próximo Mundial en 2028.