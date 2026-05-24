Joan Garcia gana su primer Trofeo Zamora

Joan Garcia, portero del FC Barcelona. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El español Joan Garcia, del FC Barcelona, ha ganado su primer Trofeo Zamora al portero menos goleado de LaLiga EA Sports 2025-26 gracias a un cociente de 0,70 por sus 21 goles recibidos en 30 partidos jugados, quedando en segundo puesto el belga Thibaut Courtois por sus 26 tantos encajados en 31 encuentros disputados con el Real Madrid.

Joan Garcia, que este sábado no jugó durante la derrota culé (3-1) ante el Valencia en la 38ª y última jornada, sucedió en el palmarés a Jan Oblak, quien como cancerbero del Atlético de Madrid lo logró el año pasado con 30 dianas recibidas en 36 partidos. Este curso, el esloveno ha sido tercero encajando 31 goles en 30 encuentros con los colchoneros.

El último portero del Barça que consiguió el Trofeo Zamora en Primera División fue el alemán Marc-André ter Stegen en la temporada 2202-23 con un destacado cociente de 0,49, a razón de 18 goles recibidos durante sus 37 partidos en un equipo blaugrana igualmente campeón de Liga ese curso.