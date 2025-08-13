Joan García será inscrito este jueves por la lesión de Ter Stegen

Archivo - El portero Joan Garcia tras firmar su contrato con el FC Barcelona hasta 2031, en las oficinas del club - GERMAN PARGA/FCB - Archivo

El FC Barcelona obtiene el visto bueno de la Comisión Médica de LaLiga

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este miércoles que procederá a inscribir a Joan García el jueves después de que la Comisión Médica de LaLiga reconociera como larga duración la lesión de Marc-André ter Stegen.

"El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente", informó el cuadro azulgrana en un comunicado.

De esta forma, el Barça podrá inscribir a un Joan García que fichó este verano procedente del Espanyol. "El club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García", añade la nota club catalán.

El equipo que preside Joan Laporta resuelve así el problema que tenía en la portería y que, además de no tener inscrito a su nuevo portero, desató una guerra entre el capitán Ter Stegen y el club. El meta alemán terminó cediendo para permitir la gestión de su baja junto a la patronal y facilitar la opción de inscribir a Joan.