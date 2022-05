Joao Felix: "Con el equipo que tenemos seguro que peleamos el año que viene por la Champions"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delatero portugués del Atlético de Madrid, Joao Felix, cree que la eliminación de la Liga de Campeones de este año fue "difícil" porque estaban "todos enchufados con el objetivo" de hacerlo bien en la competición, pero que "con el equipo" que tienen, "seguro" que pelean "por el título".

"Fue difícil, pero estábamos todos enchufados con el objetivo y teníamos claro lo que queríamos. El año que viene estaremos en Champions y para pelearla tendremos que ser más regulares, que no lo fuimos esta temporada, pero con el equipo que tenemos seguro que peleamos por el título", comentó Joao Felix tras recibir el premio a Jugador Cinco Estrellas de la temporada 2021/22 del Atlético de Madrid que organiza Mahou.

El internacional hizo repaso de cómo fue su tercer año como colchonero. "Me sentí bien, aunque empecé lesionado, en unos momentos jugando más en otros menos. Me sentí bien, aunque en la próxima temporada hay que mejorar", declaró.

Además, puso en valor la vuelta de los aficionados a las gradas de los estadios, circunstancia que se ha retomado en esta temporada. "No tiene comparación con jugar sin público, es otro deporte y claramente nos gusta mucho tener a nuestra afición", añadió Joao Felix.

Sobre la próxima temporada, el delantero se mostró optimista con la posibilidad de poder ganar algún trofeo, como ya lo hiciera en la temporada 2020/21, cuando ganaron LaLiga Santander. "La afrontamos con muchas ganas, queremos ganar títulos y tengo la confianza de que el próximo año lo podremos hacer. Para ello tenemos todos que empezar con ganas y tener esa hambre de títulos y ganar para pelear por los títulos", afirmó.

Finalmente, el portugués quiso acordarse también de los seguidores de su equipo al recoger el reconocimiento. "Es un premio que me gusta recibir. Quiero agradecer a los aficionados que me votaron para los premios de jugador del mes. Le doy las gracias a ellos y también a mi equipo, un jugador no puede hacerlo solo y si gané este premio también es por ellos", concluyó.