Joel Roca sustituye al lesionado Jesús Rodríguez en la lista de la Sub-21

El jugador internacional sub21 del Girona Joel Roca. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Girona Joel Roca ha entrado este martes en la convocatoria de la selección española sub-21 para disputar los encuentros ante Chipre y Kosovo, ambos correspondientes a la fase de clasificación para el Europeo de 2027, sustituyendo a Jesús Rodríguez, lesionado en una de sus rodillas el pasado domingo durante su partido con el Como 1907.

Joel Roca se incorpora este martes a la expedición de la selección española sub-21 y estará a disposición de David Gordo en la sesión vespertina programada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Así, la del delantero gironí es la segunda incorporación a la convocatoria inicial después de que el central Sergi Domínguez también hiciera lo propio sustituyendo al lesionado Jacobo Ramón.

España es líder de su grupo con cinco triunfos en partidos, y esta semana afrontará dos nuevos compromisos de clasificación para la Eurocopa Sub21 de 2027, ante Chipre (viernes 27, a las 17 horas, en Lárnaca) y Kosovo (martes 31, Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20:30 horas), dos rivales a los que ya superó en la primera vuelta.