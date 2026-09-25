Joma reinterpreta las zapatillas 'Top flex' de fútbol sala junto a los mejores jugadores del mundo. - JOMA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha lanzado una nueva edición especial de zapatillas de fútbol sala desarrollada mediante un proceso creativo conjunto con sus mejores jugadores del mundo, en las que refleja sus propuestas como colores, gráficos o imágenes en el calzado que emplean en la alta competición.

A través de esta mesa de diseño compartida, el jugador Lucão ha optado por una fusión artística entre el surrealismo de Magritte y el modernismo brasileño de Tarsila do Amaral. Por su parte, João Victor ha incorporado un estampado geométrico inspirado en el Vorticismo, mientras que Amandinha ha trasladado los colores de la bandera de Brasil a una gráfica de orientación urbana.

Asimismo, el diseño de Pito ha quedado marcado por el contraste entre los tonos azul y granate en una composición geométrica con ritmo. En el caso de Luciano Gauna, el jugador ha transformado su propia imagen en el elemento central de la zapatilla mediante la fragmentación de una ilustración de su rostro distribuida entre las piezas del calzado y combinada con patrones geométricos.

Estas ediciones personalizadas se han construido sobre los modelos referencia de la firma en la categoría, como el 'Top Flex', caracterizado por sus más de 25 años de trayectoria y su corte superior de piel, y el 'Top Flex Rebound', enfocado en la amortiguación mediante la tecnología 'Reactive Ball'.

La empresa ha mantenido la base técnica y las prestaciones de rendimiento habituales de cada modelo en la competición, de forma que la novedad de esta colección se concentra exclusivamente en el apartado estético y en la personalización conceptual llevada a cabo junto a cada profesional.