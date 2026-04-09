De Jong hace parte del entrenamiento con el grupo y apunta a la vuelta del Metropolitano

Archivo - El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie De Jong ha realizado este jueves parte del entrenamiento con el grupo, después de perderse los últimos nueve partidos del conjunto azulgrana por una lesión muscular en el bíceps distal de la pierna derecha, y apura sus opciones para llegar al decisivo encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

El centrocampista neerlandés, que continúa recuperándose de su lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, ha participado en parte de la sesión con el grupo. Concretamente, junto a aquellos que disputaron menos minutos contra los colchoneros y los que vieron el partido desde el banquillo, mientras que los titulares han realizado una sesión de recuperación y compensación tras la carga del partido.

Así, De Jong suma sus opciones de estar presente en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de Champions League ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Una vuelta que a la que se podría sumar la del canterano Marc Bernal, también ausente en la ida del Camp Nou por un esguince de tobillo.