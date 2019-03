Jordi Alba: "Ojalá Messi se quede el tiempo que esté yo"

Publicado 11/03/2019 15:37:39 CET

"Estoy en mi mejor momento y con muchas ganas de seguir ganando en el Barça"

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha manifestado este lunes tras firmar su nuevo contrato como blaugrana hasta 2024 que confía en que Leo Messi, uno de sus grandes socios en el campo, se quede en el Camp Nou tanto como él, ya que tienen una "conexión muy buena" traducida en varias asistencias de gol y títulos.

"Ojalá Messi se quede el tiempo que esté yo porque lo disfrutaré muchísimo. Cualquiera se entiende con él, te hace mejor jugador, he crecido mucho a su lado con tanta calidad. He notado una mejoría, soy más maduro y quizá puedes perder algo, pero ganas y ojalá Messi se quede muchos años", manifestó en rueda de prensa.

El club y Jordi Alba han firmado este lunes el contrato que les unirá hasta el 30 de junio de 2024, para las próximas cinco temporadas, y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros para el lateral zurdo, que suma cerca de 300 partidos oficiales como blaugrana con 14 goles y 54 asistencias en su haber en estos momentos.

Y varias de esas asistencias han sido para Messi, con quien tiene una "conexión muy buena", una de las más letales y asiduas desde el regreso del lateral al Barça procedente del Valencia.

Alba, que aspira a completar los cinco años de la ampliación de su contrato, aseguró estar en un momento de juego "muy alto" respecto a otras temporadas. "Me encuentro muy bien, he madurado muchísimo como jugador y persona y ha sido gracias al club, compañeros y entrenador. Esta decisión ha sido también por el nivel que he dado, y todo ayuda. Estoy muy bien con todos los compañeros, son todos muy amigos y estoy muy contento de estar más años aquí", se sinceró.

"Estoy muy agradecido al club, al 'presi' y a la Junta. Es un momento muy emotivo y especial, tengo cinco años más en mi casa. Estuve ocho años en la cantera, si sumamos estos cincos llevaré 20 años en el club. Un momento muy especial. Ojalá que podamos seguir dando muchos títulos al Barcelona", comentó sobre esa renovación.

No quiere resignarse a pensar que esta sea su última renovación. "Llamaremos a 'Barto' y a ver si cinco años más", bromeó al respecto. "Estoy en una edad muy buena, estoy en el mejor momento de mi carrera, a mis 29 años me encuentro muy bien física y emocionalmente y tengo muchas ganas de seguir ganando en el Barça, en mi casa y con mi familia", apuntó.

"Siempre ha sido mi ilusión. Cuando estuve en el Valencia lo primero que le comenté a mis agentes es que si había un interés del Barça mi intención era fichar porque era mi sueño y lo cumplí. Esta es mi séptima temporada aquí, firmar por cinco temporadas más es gratificante y más para mí que soy de la casa, que la conozco desde los ocho años y que he jugado fuera", se sinceró.

Por contra, confía en sus agentes y en el club pese a la demora en su renovación. "Si no me querían me tendría que buscar la vida, pero el Barcelona siempre ha dicho que quería que me quedara y mi ilusión era quedarme aquí. Y como dijo el 'presi', si las dos partes quieren es todo más fácil. Ha tardado lo que tenía que tardar, es un sueño cumplido porque sigo cinco años más aquí", recalcó.

Alba tampoco le da importancia a que esté jugando casi todo por no tener una competencia directa. "Me da igual. Sé que si estoy a mi nivel tengo muchas opciones de jugar. Nadie me ha regalado nunca nada cuando he tenido competencia, algunos ahora decís que no la tengo. Tienes que hacer un buen trabajo y dar el nivel para estar en el Barça. Trabajo igual cuando para algunos no tengo competencia como cuando para otros sí la tengo", afirmó.