Jorge Vilda: "Son 800 aficionados que van a sonar como 80.000 en La Cartuja"

"El equipo que gane estará muy cerca de la Eurocopa"

"Ganas de disfrutar y de ganar", dice Irene Paredes

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, quiso resaltar que su equipo está "preparado para ganar" a República Checa este viernes y estar "muy cerca" de la próxima Eurocopa 2022, objetivo con el que sueñan y que pueden saborear con aficionados en el Estadio de La Cartuja.

"Lo primero es que acabamos de ver el estadio, el césped está en perfectas condiciones. Primer partido histórico en Sevilla, concentrados e ilusionados con ganas de jugar este partido clave para la clasificación, también de no solo ganar si no de encantar al público", dijo en rueda de prensa antes del choque ante las checas, donde se juegan el liderato del Grupo D.

Vilda reconoció que el cartel del encuentro, con ese billete europeo en juego, sube aún más jugando en casa, en un gran estadio y ante 800 espectadores en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus. "Son dos razones para estar más motivados y con ganas. Son 800 personas que van a sonar como 80.000. Ahora acabamos de entrar y mirábamos el estadio. Nuestra ilusión es que podamos jugar en un futuro próximo en un estadio así a reventar", afirmó.

El preparador nacional compareció en La Cartuja junto a la capitana de la selección, Irene Paredes, antes de medirse con un rival que no solo se defenderá. "No estamos ni mucho menos confiados, no pensamos que República Checa saldrá a cerrarse con un sistema ultra defensivo, pensamos que nos van a presionar, sabemos lo que han hecho en los últimos partidos", dijo sobre su rival.

"Tienen un alto ritmo competitivo. Nuestra intención es tener el balón, dominar, estar en campo contrario y hacer goles", añadió, dando también por seguro momentos de tener que buscar huecos en ataque posicional. Además, el técnico se refirió a las bajas y los cambios de última hora en la plantilla.

"La mejor noticia es que de una selección hemos conseguido hacer un grupo unido, todas las que vengan por jugadoras lesionadas son piezas acopladas, como Nerea o Athenea, por el trabajo de las categorías inferiores", explicó, insistiendo en la importancia de un triunfo en Sevilla.

"A pesar de un partido menos y empatados a puntos, el equipo que gane va a estar muy cerca de la clasificación directa para esa Eurocopa de Inglaterra, que para nosotros es el paraíso futbolístico. Dentro de un año y medio queremos estar en ese paraíso por el lugar, por sus estadios. Soñamos con estar ahí y estamos preparados para ganar y estar muy cerca de esa Eurocopa", afirmó.

Por su parte, Irene Paredes también mostró la emoción por jugar en La Cartuja y de hacerlo ante afición. "Tengo muchas ganas de jugar en un estadio como este, con algo de público lo cual es muy complicado en esta situación. Ganas de disfrutar y de ganar", afirmó, coincidiendo con Vilda en que el equipo llega "rodado".

Además, Paredes destacó que el fútbol femenino sigue creciendo aunque les gustaría que fuera más rápido. "Es evidente el desarrollo del fútbol femenino. Queremos avanzar más rápido sobre todo las jugadoras pero hay pasos que dar. Estamos trabajando muy duro para que esto evolucione y acabemos siendo mejor selección", terminó.