Jorge Vilda: "Tenemos que ganar y conseguir que sea de la forma que nos identifique"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, pidió este jueves "máxima concentración y respeto" para Moldavia, rival este viernes en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2022, y recalcó que además de ganar necesitan hacerlo "de la forma" que marca su estilo, mientras que consideró una "buenísima noticia" la nominación de Jennifer Hermoso para los 'The Best'.

"Nuestro objetivo es ganar el primer partido porque eso nos daría la primera posición del grupo y luego iremos a por el siguiente para conseguir la clasificación. Tenemos que ganar y conseguir que sea de la forma que nos identifique con nuestro estilo", comentó Vilda en rueda de prensa previa al duelo de este viernes ante Moldavia.

El técnico dejó claro que ya conocen a su rival de su anterior duelo y reclamó a sus jugadoras "primero actitud". "A nivel mental debemos estar con la máxima concentración y respeto al rival, centrándonos en como entrar al partido, que es importante hacerlo bien, con precisión y aprovechando las ocasiones de gol, y luego mantenerlo durante los 90 minutos que no es sencillo", afirmó.

"Hemos hecho unos entrenamientos con nota alta, como ya estamos acostumbrados, y hemos incidido en el modelo de juego, el plan de partido y ya tenemos la experiencia de la primera vuelta con Moldavia, pero primero debemos tener respeto porque se habla de goleada y nosotros estamos centrados en nuestro juego. Si hacemos las cosas bien y la actitud es buena, haremos un buen partido que nos deje buenas sensaciones para el siguiente y los goles vendrán", advirtió el preparador del combinado nacional.

El madrileño celebró jugar en la Ciudad del Fútbol estos dos partidos. "El campo está en una extraordinaria condición y para hacer nuestro fútbol nos va a favorecer", señaló Vilda, que tiene "confianza máxima" en sus futbolista por lo que conoce de ellas y por lo que ve "en sus clubs y en el campo".

Después de estos partidos, si el equipo ha conseguido su objetivo, tocará "prepararse" para la Eurocopa de 2022, aunque el aplazamiento de este torneo "ha comprimido todo". "Tendremos tres fechas FIFA para prepararnos lo mejor posible y a partir de septiembre empezará la clasificación para el Mundial", recalcó.

El seleccionador mostró su satisfacción por "la buena noticia" de haber sufrido "pocas lesiones en esta convocatoria" y habló también de la juventud en el combinado nacional. "Las listas se elaboran por lo que han hecho con la selección, con sus clubs, su momento de forma, perfil, por las rivales y por lo que nos pueden. Son muchos factores para que estén en loa que pensamos que nos puedan acercar más a esta dos victorias y a hacerlo con nuestro estilo", expresó.

"La jóvenes han demostrado en las categorías inferiores que tienen el nivel para estar aquí, en el día a día con sus partidos y en sus entrenamientos han demostrado que el nivel está muy alto y que es el necesario para estar en la Absoluta. Esperemos que en los partidos muestren lo mismo", añadió al respecto.

Por otro lado, calificó como "buenísima noticia" la nominación de Jennifer Hermoso a los 'The Best'. "Todos los estábamos deseando, es más que merecido que una de nuestras futbolistas esté elegida entre las once, aunque a mi criterio son muchas de las que están aquí que podrían estar ya en esa lista"

"Creo que en el futuro esta lista va a estar copada por españolas, en el momento que lleguen los grandes a nivel de clubs y selección, pero por lo que están haciendo ya tienen el merecimiento para estar en esas listas", remarcó Vilda, que votaría "sin ninguna duda" por Lluís Cortés, técnico del FC Barcelona, como 'Mejor Técnico', y que tiene claro que es "una buena noticia que el fútbol español esté representado" en estos premios. "Eso significa que el trabajo se está haciendo bien", opinó.