José Alberto: "Mourinho dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir"

José Alberto, Real Racing Club de Santander - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto, criticó la falta de revisión por parte del VAR en una "jugada tan polémica" como el penalti que supuso el 0-1 del Real Madrid este domingo, una jugada que "condiciona" el encuentro en El Sardinero.

"Es un partido muy condicionado por el 0-1, una jugada tan polémica. Da gusto poder hablar con un árbitro. Aciertan en el penalti a favor nuestro, pero me llama mucho la atención que en el penalti del 0-1 no se revisen esas acciones. Él me dice que lo ve claro, pero cuando lo vea en casa me dirá otra versión, y para eso está el VAR", dijo en rueda de prensa.

"Tocar a un jugador no es nada, ni penalti ni falta. No hay agarrón, empujón, no hay nada. Cualquiera tendrá la misma opinión. El árbitro pita lo que ve, pero me llama la atención que hay personas en un monitor y no llamen para revisar la acción, igual que han hecho en nuestra jugada", añadió.

El técnico del Racing recordó además que el del Real Madrid, José Mourinho, dijo hace poco que reconocería si algún día le favorecen las decisiones arbitrales, aunque el blanco, en rueda de prensa, no dio su opinión de ese penalti del 0-1. "Mourinho dijo en una rueda de prensa anterior que cuando un error le favoreciese lo iba a decir, poco más puedo añadir", apuntó muy contrariado.

José Alberto, que lamentó más que el 0-3 la lesión de Álvaro Mantilla, explicó que el club hace lo que debe para reclamar justicia. "El club hace lo que tiene que hacer, aunque no sea público, también puede hablar con el CTA. Quejarse sirve de poco. Son 10 jornadas, muchas jugadas que han caído en contra nuestra", dijo.

"Somos de la cola del vagón y estas cosas pueden suceder, pero son demasiadas, que son revisables además. Se le está dando un uso muy erróneo al VAR. Si hay una acción evidente que es penalti hay que corregirlo, si no es un doble error", terminó.