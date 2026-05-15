José Herrera: "Yo no me he enfrentado al Barça, trato de no estar condicionado"

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, José Herrera - ATLÉTICO DE MADRID

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, José Herrera, valoró la capacidad de su equipo de "manejar los diferentes" momentos de un partido y confió en que "tácticamente" salga una final de Copa de la Reina Iberdrola perfecta este sábado para sorprender a un FC Barcelona con el cartel de favorito en el choque del Estadio de Gran Canaria.

"Estamos centrados en el aspecto táctico. Ser un equipo que haga las cosas muy bien. ¿Cómo se le gana al Barça? Tienes que hacer un partido tácticamente perfecto y cumplir con lo que requiere el juego. Aislarte. Es fútbol, y cuando el balón ruede, centrarnos en jugar al fútbol", afirmó este viernes en la rueda de prensa previa.

El técnico rojiblanco se mostró contento por tener a todas las jugadoras "disponibles" y huyó del miedo de medirse al Barça. "No sé si por fortuna o por desgracias, pero esta temporada yo no me he enfrentado al FC Barcelona. Trato de venir con esa limpieza de no estar condicionado. Una final tiene una connotación diferente a un partido de Liga, partidos como este están en un foco completamente aislado de lo que es el día a día del equipo", dijo.

Así, Herrera, que llegó al Atleti en enero, pasó de largo del 11-0 en contra en los partidos de Liga esta campaña, antes de ser preguntado por el aspecto mental de medirse a un equipo casi invencible. "Cuando hablamos de concentración, no es decir 'quiero estar concentrada', es saber cuál es tu función. Minuto a minuto, jugada a jugada, como es el Atlético", comentó.

"Tengo un vestuario de mujeres que quieren crecer diariamente. Entrenando son una maravilla. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto entrenando como lo estoy haciendo ahora con este equipo. Estoy tranquilo porque las futbolistas tienen el planteamiento en la cabeza. Una cosa que hemos intentado desde mi llegada, se puede reconocer a un Atleti que maneja diferentes momentos del partido. No es lo que quiera el entrenador, es saber entender que hay muchos partidos diferentes, hay que entender el contexto", añadió.

Por otro lado, el técnico tinerfeño reconoció un sentimiento especial por jugar la final de Copa en casa. "Para mí, como canario, es un lujo jugar en el Gran Canaria. Nada más aterrizar se lo he dicho a las jugadoras, el olor a mar, el calorcito. Estar aquí y jugar con el Atlético esta final siendo canario es un aspecto emocional muy bonito. Un motivo más para apoyar al Atlético es que el míster es de aquí", apuntó.

Además, Herrera calificó como "acierto total" la elección de Gran Canaria como sede de la final. "Canarias, en general, estamos preparados para este tipo de eventos, y a nivel social la respuesta se ha visto. La gente sabe que a las Islas Canarias nos gusta el fútbol de calidad y no podía ser de otra manera que la gente respondiera. Nos gusta el buen fútbol y vamos a tratar de jugar, dar un buen espectáculo, e intentar ir a ganar el partido", zanjó.