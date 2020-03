Jovic: "Pido perdón si he puesto en peligro a alguien"

Desde el Real Madrid afirman que viajó a Serbia para guardar la cuarentena "por prescripción médica"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista serbio Luka Jovic, delantero del Real Madrid, ha pedido "perdón" este jueves en caso de haber "puesto en peligro a alguien" al viajar a su país para guardar ahí la cuarentena frente al coronavirus, mientras que desde el club merengue han argumentado que precisamente lo había hecho "por prescripción médica".

"Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto en peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos", ha comentado Jovic desde su perfil en Instagram, en pleno estado de alarma decretado por el Gobierno como precaución ante la pandemia.

"Dado que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo. En primer lugar, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", ha dicho al respecto.

"En Madrid mi test del Covid-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club", ha añadido. "Al llegar a Serbia, me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento", ha lamentado.

"En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo cual no ocurre aquí", ha concluido en su nota. Así, el delantero serbio cumple cuarentena desde el pasado 12 de marzo, tras conocerse el positivo del ala-pívot estadounidense Trey Thompkins. Esa situación provocó que extremasen su cautela tanto en el equipo de baloncesto como en el primer equipo de fútbol.

El club madridista recordó entonces que ambas plantillas comparten bastantes instalaciones en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde también se declaró la cuarentena, así como a todo el personal que trabaja en la misma.

Según han informado fuentes del club blanco a Europa Press, hubo un "caso singular" en la plantilla del Real Madrid de fútbol. Aludiendo a Jovic, los servicios médicos indicaron que le habían recomendado cumplir la cuarentena en su país "por prescripción médica".

El pasado fin de semana Jovic viajó en avión privado a Serbia, con la "recomendación precisa" de guardar la cuarentena por el coronavirus en su pueblo natal, Bijeljina, antes de que entrara en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno español el pasado domingo 15 de marzo.

Sin embargo, Jovic fue visto por las calles de Belgrado para celebrar el cumpleaños de su novia, según el diario local 'Informer'. Esta actitud fue censurada por la primera ministra del país balcánico, Ana Brnabic. "Tenemos ejemplos negativos de nuestras estrellas de fútbol que cobran millones e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa", dijo sin mencionar de forma explícita al jugador merengue.