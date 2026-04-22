Juan Iglesias señala a Oyarzabal: "Se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer"

Archivo - Juan Iglesias y Mikel Oyarzabal - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Getafe Juan Iglesias señaló a Mikel Oyarzabal, como capitán de la Real Sociedad, por los insultos a su mujer en el tenso final de encuentro este miércoles en Anoeta (0-1, y criticó que los vascos "vayan dando ejemplo", al tiempo que dio la "enhorabuena" a su equipo por los tres puntos y la temporada.

"El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí, luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"Lo de siempre, a la gente le pica mucho que el Getafe gane, les pica mucho vernos ahí arriba. Es un día para felicitar a este equipo, ha hecho un trabajo brutal, no solo hoy, toda la temporada. Empezamos con muchas dificultades y hoy nos ponemos con 44 puntos. Es impresionante trabajar con este equipo y con esta gente. Gracias al equipo, al cuerpo técnico y enhorabuena a todos", añadió.

Sobre el pique y los enfrentamientos del final, el técnico visitante, José Bordalás, criticó cierta facilidad para sacar tarjetas al equipo madrileño. "No nos tratan bien, no entiendo tanta tarjeta, me voy indignado", afirmó en rueda de prensa.