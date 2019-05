Juanfran: "Es un orgullo que la gente piense que soy una leyenda del Atlético"

Publicado 23/05/2019 14:57:45 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Juanfran Torres se despidió este jueves del club rojiblanco, donde ha vivido los "mejores años" de su carrera y tras una decisión "meditada, pero correcta", porque quería marcharse "fuerte, jugando y con buen sabor de boca", para ahora estudiar las propuestas que tiene para su futuro, que no estará en España.

"Han sido años maravillosos e increíbles, los mejores de mi carrera. He vivido grandes momentos, he sufrido mucho, porque me implico cien por cien y doy lo máximo. Lo que más me llevo es el corazón de las personas con las que he trabajado y los atléticos que me quieren y me respetan. Es un orgullo que la gente piense que soy una leyenda de este club", señaló emocionado Juanfran Torres al anunciar su adiós tras ochos años y medios.

El lateral derecho y uno de los capitanes del equipo no pensaba conseguir todos los títulos que ha logrado en el Atlético, aunque reconoce que se "ha dejado la vida" por el club. "Más no puedo dar, y por eso también mi decisión de irme, tranquilo, en paz, no estoy triste, estoy feliz porque la gente ve que me he dejado la vida", expresó.

"Ha sido algo personal, muy meditado, pero es la decisión correcta. Es triste por tantos años que he vivido aquí y lo que he dado, pero me quiero ir de este club así, fuerte, jugando, con años de carrera por delante. Siempre pensé en retirarme aquí, pero no quería retirarme estando mal. Me queda mucho fútbol y quería irme con este bien sabor de boca. Para volver al 'Atleti' primero hay que marcharse, tenía que llegar el momento", explicó su decisión.

Pero su elección no fue entendida, al principio, por su entorno. "Poco a poco se lo voy metiendo en la 'cabecita'. Mi entorno no se lo creía, hay pocos sitios mejores que el Atlético. La gente respeta mi decisión y eso es lo importante", matizó el de Crevillente, que acumula 355 partidos con el club rojiblanco.

"Con Diego (Simeone) no ha sido fácil. Tuve una charla con él hace unos meses, después de perder contra el Real Madrid. Él me dice que quiere que me quede un año más, que soy importante y lo doy todo en los partidos. Y yo le digo que me lo estoy pensando y meditando y el otro día le transmito que he tomado una decisión, que comprende y respeta", apuntó.

En sentido, dejó claro que "no es casualidad" que haya jugado "mucho" con el técnico argentino. "Los dos pensamos igual y me dijo que era una buena decisión porque me voy jugando y la gente acababa con un buen recuerdo", relató.

Juanfran confesó que no va a jugar en España, aunque quiere "seguir compitiendo". "Tengo varias propuestas, las estoy analizando y viendo que es lo mejor para mí y mi familia. No tengo preferencia, quiero irme a un equipo que me quiera de verdad y a mí me ilusione. Me quedan años buenos y voy a dar lo mejor de mí. Lo diré enseguida, quiero estar un par de años fuera y luego volver al Atlético", agregó.

"VINO UN 'VIKINGO' Y SE MARCHA UN 'INDIO'"

"Llevábamos 13 años sin ganar al Real Madrid y le ganamos la Copa en su estadio, ese fue un antes y un después para el club, que se ha vuelto a sentir fuerte a raíz de ganar esos duelos, fue un antes y un después para todos", afirmó el lateral como su mejor momento como rojiblanco.

El jugador, ganador de siete títulos en el Atlético, recuerda su debut, prácticamente el mismo día que se anunció su fichaje desde Osasuna. "Me llamaron mis representantes, les llamó 'Suso' García Pitarch, que confió en mí para venir y me cambió la vida a todos los niveles. Vengo de un pasado madridista y un papa madridista y enseguida le transformé a rojiblanco, como a toda mi familia. Vino un 'vikingo' y se va un 'indio', soy 'indio' ahora y siempre", añadió sobre su pasado como canterano del Real Madrid.

El alicantino insistió en que "no todos los jugadores son iguales". "Es lo que tiene que entender el aficionado rojiblanco. Unos son más cercanos, otros más cariñosos, otros menos, mi sentimiento de pertenencia, como el de Koke, Godín, Falcao, Gabi, Villa, no son fáciles de conseguir. Los jugadores hemos sabido dejarnos la vida por el Atlético y esa ha sido la clave, me quedo tranquilo porque está Koke. Esperemos que los que vengan sean listos", manifestó.

"Ya estoy ejerciendo de director deportivo en la sombra, ellos lo saben. El jugador que venga, tiene que hacerlo con la mentalidad de que aquí es trabajo, equipo y solidaridad y creer en que se puede conseguir. Hace 8-10 años no estábamos muy allá y gracias a estos ocho años, se ha creado una estabilidad que no había en el 'Atleti'. Los que vengan se deben querer parecer a Godín, a Koke, a Gabi,, lo tienen muy fácil", comentó sobre el perfil de los jugadores que pueden llegar en verano.

Además, el futbolista recibió una placa conmemorativa de manos de dos leyendas rojiblancas como Tomas Reñones y Carlos Aguilera, segundo y cuarto con más partidos en la historia del Atlético y laterales derecho también.

Por último, pudo ver un vídeo en el que aquellos que no pudieron estar este jueves le mandaban un mensaje de cariño, como son José María Giménez, Mario Suárez, Stefan Savic, David Villa, Fernando Torres, Filipe Luis, Radamel Falcao y Jan Oblak, ya que otros exatléticos como Gabi, Raúl García y Tiago sí asistieron a su despedida.