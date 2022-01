Mason Greenwood, jugador del United, acusado de agresión por su novia

La Policía investiga al futbolista, apartado por su equipo hasta saber lo ocurrido

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Manchester United Mason Greenwood está siendo investigado por la Policía después de las acusaciones este domingo de agresión por parte de su novia Harriet Robson.

Robson publicó en redes sociales unas imágenes de ella llena de moratones y golpes, sangrando en la cara y denunciando el trato recibido por Greenwood. Según apunta la BBC, la Policía está trabajando para "determinar todas las circunstancias".

Por su parte, el Manchester United, que "no acepta violencia de ningún tipo", anunció que el jugador no volverá a entrenar ni a jugar hasta que se sepa lo ocurrido. Greenwood no ha respondido a las acusaciones.