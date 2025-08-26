Júlia Bartel refuerza el centro del campo del Atlético de Madrid

Imagen de la centrocampista Júlia Bartel tras completar el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Júlia Bartel se ha convertido este martes en nueva jugadora del Atlético de Madrid, club en al que llega en calidad de cedida por parte del Chelsea inglés, y con el que firma un contrato hasta junio de 2026, según informó la entidad rojiblanca en un comunicado.

"El Atlético de Madrid y el Chelsea han llegado a un acuerdo para la cesión de Júlia Bartel a nuestro club. La joven centrocampista jugará de rojiblanca a préstamo durante toda la temporada 2025-26", anunció el conjunto colchonero.

La catalana, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Espanyol y del Barcelona, con el que debutó en el primer equipo en la temporada 21-22. El verano pasado fichó por el Chelsea y en invierno se fue cedida al Liverpool. Además, la Júlia Bartel ha sido internacional con las categorías inferiores de España, proclamándose campeona del mundo Sub-20 en 2022 y campeona de Europa Sub-19 en 2023.

Bartel se mostró "muy feliz y orgullosa" y aseguró que llega con el objetivo de "trabajar al máximo" para "poder crecer como jugadora y ayudar al equipo a cumplir los objetivos". "El proyecto del Atleti es ideal para desarrollarme y competir en el momento profesional y personal en el que me encuentro", agregó.