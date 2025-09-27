Julián Álvarez celebra uno de sus goles en el Atlético de Madrid-Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Julián Álvarez decide el derbi

El Atlético, con un doblete del argentino, inflige una 'manita' al Real Madrid, que podría perder el liderato

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha goleado este sábado al Real Madrid en el derbi de la capital española (5-2), en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que los de Diego Pablo Simeone, liderados por un espectacular Julián Álvarez, arrasaron a un conjunto blanco que encaja su primera derrota del curso y que este domingo podría perder el liderato.

En su primera prueba real de la temporada, los de Xabi Alonso no encontraron respuestas frente a un equipo colchonero que realizó un partido completísimo y que supo reaccionar después de que Kylian Mbappé y Arda Güler, el mejor de los blancos, le diesen la vuelta al tanto inicial de Robin Le Normand.

Alexander Sorloth, antes del descanso, devolvió la igualada al luminoso, y ya en la segunda mitad emergió la figura de 'La Araña' para encandilar al Metropolitano. Un tanto de penalti y otro de falta directa permitieron a los del 'Cholo' remontar el choque, cerrado con otro tanto de un Antoine Griezmann que asumió con humildad su rol de suplente.

El Real Madrid, que se queda con 18 puntos, podría perder el liderato de LaLiga EA Sports si el FC Barcelona, ahora mismo con 16 unidades, gana este domingo a la Real Sociedad en Montjuïc (18.30 horas). El Atlético, por su parte, enlaza su segundo triunfo liguero y ya es cuarto (12).

El conjunto blanco, con Jude Bellingham regresando al once en lugar de Franco Mastantuono y con Mbappé y Vinícius como dupla atacante, sufrió excesivamente sin balón durante un primer tramo de encuentro en el que Éder Militao tuvo que salir al rescate de los suyos después de que Alexander Sorloth, novedad en el Atleti, se quedase casi solo ante Thibaut Courtois.

El guardameta belga, minutos después, también evitó el tanto rojiblanco con una mano salvadora a un cabezazo del delantero noruego, pero nada pudo hacer para impedir que poco después Robin Le Normand abriese la lata en el Metropolitano. En el minuto 14, Koke colgó un balón al área que Nico González cabeceó hacia atrás para Giuliano Simeone; el argentino puso un centro perfecto y el internacional español, alzándose ante Aurélien Tchouaméni, cabeceó al fondo de las mallas.

Giuliano pudo ampliar la renta minutos más tarde, en el 21, en una acción en la que se plantó solo ante el portero blanco, que le cerró el hueco y frustró la ocasión, y Sorloth replicó la acción unos segundos después con la misma fortuna. Apenas había inquietado a Jan Oblak el cuadro de Xabi Alonso, pero no desaprovechó su primera ocasión.

Superado en todas sus líneas, el Real Madrid golpeó como sabe, con una carrera en velocidad de Kylian Mbappé. Arda Güler recibió el esférico, lo pisó y habilitó al francés, que cazó el pase al hueco para cruzarla ante el guardameta esloveno y establecer el 1-1 (min.25).

Precisamente, el turco se encargó también de remontar el choque para los madridistas, aprovechando un error en el despeje de Le Normand. La pelota muerta la recogió Mbappé, Vinícius recibió, llegó a línea de fondo tras recortar a su par y Güler, de primeras, se encargó de mandarla a guardar (min.36).

Inmediatamente, el Atlético reaccionó con un disparo de Julián Álvarez desde la frontal que se estrelló en el palo, y a solo tres minutos de que se cumpliese el tiempo reglamentario de la primera mitad encontró puerta en una acción que subió al marcador pero que Alberola Rojas, al consultar el VAR y comprobar que Clément Lenglet había tocado el balón con la mano para introducirlo en la portería, anuló posteriormente.

Ni así se rindieron los de Diego Pablo Simeone, y el premio llegó por alto, en un centro lateral. Koke puso un gran centro al corazón del área buscando a Sorloth, y la inoperancia de la defensa blanca, con Álvaro Carreras y Dean Huijsen incapaces de llegar a tiempo, permitió al noruego rematar de cabeza y empatar el partido (min.45+3).

El paso por vestuarios no diluyó el ímpetu colchonero, y ya en el minuto 51 encontraba una nueva oportunidad de ponerse por delante después de que Güler elevase demasiado la pierna en el área y golpease a Nico. Alberola Rojas no lo dudó y señaló penalti, y Julián Álvarez no perdonó ante Courtois.

Se había desencadenado el argentino, y ni las entradas de Eduardo Camavinga y Mastantuono le frenaron. A 'La Araña' le bastó una falta de Carreras sobre Giuliano cerca del área para sacar un soberbio lanzamiento que salvó la barrera y se coló en la portería blanca a pesar de que el guardameta belga llegó a tocar el esférico (min.63).

Ya en el descuento, con el Madrid volcado buscando recortar distancias, Antoine Griezmann se encargó de finalizar a la perfección un contragolpe ante Courtois para poner el definitivo 5-2, que acaba con el invicto de los de Xabi Alonso. El derbi se queda en el Metropolitano.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 5 - REAL MADRID, 2 (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko (Hancko, min.83); Koke, Barrios (Baena, min.92); Giuliano (Molina, min.92), Nico González (Griezmann, min.83); Sorloth (Gallagher, min.67) y Julián Álvarez.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Camavinga, min.59), Militao (Asencio, min.46), Huijsen (Gonzalo, min.89), Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham (Rodrygo, min.70), Güler (Mastantuono, min.59); Vinícius y Mbappé.

--GOLES:

1-0, min.14: Le Normand.

1-1, min.25: Mbappé.

1-2, min.36: Güler.

2-2, min.45+3: Sorloth.

3-2, min.51: Julián Álvarez, de penalti.

4-2, min.63: Julián Álvarez.

5-2, min.94: Griezmann.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó a Sorloth (min.22), a Nico González (min.40) y a Giuliano (min.82) por parte del Atlético de Madrid y a Güler (min.50), a Asencio (min.58), a Carreras (min.62) y a Mastantuono (min.96) por parte del Real Madrid.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. 69.167 espectadores.