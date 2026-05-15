Julián Álvarez: "Llegamos casi hasta el final, pero nos faltó ganarlas"

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez, elegido 'Jugador Cinco Estrellas de abril' - MAHOU

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, agradeció el cariño de la afición y, entre sus compañeros, de Antoine Griezmann, después de un mes en el que "llegaron casi hasta el final" en todas las competiciones, pero les "faltó ganarlas".

"Muchas gracias al equipo, a toda la gente por votarme, por el cariño del año, cómo nos acompañaron, a la final de Copa, en Champions también", dijo este viernes después de ser elegido 'Jugador Cinco Estrellas de Mahou' del mes de abril.

El argentino volvió a ser el preferido de la afición aunque los de Diego Pablo Simeone se quedaron a las puertas de una final de Liga de Campeones y sin título en la final de Copa del Rey. "Semifinales de la Champions, estuvimos a un paso, y la final de Copa nos quedó ahí. En Liga nos faltó algo más de regularidad. Nos quedan dos partidos para luchar por el tercer puesto", comentó.

"Llegamos casi hasta el final de temporada con mucha ilusión y estando en todas las competiciones, que es lo que uno desea al principio de año, pero sí es verdad que nos faltó ganarlas", añadió.

Además, la 'Araña' tuvo palabras de cariño hacia un Griezmann que se despide del Atlético al final de esta temporada. "A Antoine, agradecerle porque ha sido uno de los primeros que me ha mandado mensajes, incluso antes de que viniera siempre me mandaba mensajes por Instagram. Me recibió muy bien en el club, siendo una leyenda, le agradezco por todo eso y por lo que le da al grupo", terminó.